На відео видно, що під час вручення повістки співробітники військкомату затримали та силою заштовхали в мікроавтобус людину. Трапилося це в Одесі в Банному провулку.

До теми Прямо на вулиці: чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням

Як інцидент пояснили в ОВА

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що представники РТЦК та СП звернулися до громадянина в рамках загальної мобілізації. Однак той у відповідь взявся безпідставно ображати та принижувати військових, а також знімати їх на відео.

На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій, громадянин не згодився,

– зазначив Сергій Братчук.

Саме така поведінка спровокувала працівників РТЦК та СП, тож вони "повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин".

Уже на місці дані громадянина перевірили та виписали йому повістку, адже він, за словами Братчука, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації.

Затримання чоловіка в Одесі: відео 18+ (нецензурна лексика)

З військовими провели роз'яснювальну роботу

Також Сергій Братчук підкреслив, що щодо військових уже призначили службову перевірку. За його словами, винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Також уже провели:

роботу з особовим складом, який проводить роботу з оповіщення населення,

додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм етики і законодавства.

В ОВА звернулися й до громадян та підкреслили, що оскільки в Україні діє воєнний стан та проводиться призов військовозобов’язаних на службу, то чоловікам продовжать надходити повістки. Після її отримання громадяни повинні з’явитися за викликом у ТЦК та СП і стати на облік.

Це означатиме облік і розуміння резерву державою, підготовку та навчання мобілізаційного ресурсу, єдине усвідомлення всіма загальної мети. Тих, хто досі не з'явився, доводиться збирати шляхом патрулювання. Не наражайте себе на неприємності. Виконайте свій конституційний обов'язок. Долучайтесь до здобуття Перемоги. Будьте свідомими і відповідальними!

– закликав Сергій Братчук.

Мобілізація в Україні: коротко