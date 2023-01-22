На видео видно, что при вручении повестки сотрудники военкомата задержали и силой затолкали в микроавтобус человека. Случилось это в Одессе в Банном переулке.
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Как инцидент объяснили в ОВА
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что представители РТЦК и СП обратились к гражданину в рамках общей мобилизации. Однако тот в ответ безосновательно начал оскорблять и унижать военных, а также снимать их на видео.
На спокойные просьбы и предупреждения о недопустимости таких действий, гражданин не согласился,
– отметил Сергей Братчук.
Именно такое поведение спровоцировало работников РТЦК и СП, поэтому они "повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств".
Уже на месте данные гражданина проверили и выписали ему повестку, ведь он, по словам Братчука, в нарушение действующего законодательства до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала общей мобилизации.
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С военными провели разъяснительную работу
Также Сергей Братчук подчеркнул, что в отношении военных уже назначена служебная проверка. По его словам, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также уже провели:
- работу с личным составом, который проводит работу по оповещению населения,
- дополнительные разъяснительные меры по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства.
В ОВА обратились и к гражданам и подчеркнули, что поскольку в Украине действует военное положение и проводится призыв военнообязанных на службу, мужчинам продолжат поступать повестки. После получения граждане должны явиться по вызову в ТЦК и СП и стать на учет.
Это означает учет и понимание резерва государством, подготовку и обучение мобилизационного ресурса, единое осознание всеми общей цели. Тех, кто еще не появился, приходится собирать путем патрулирования. Не подвергайте себя неприятностям. Выполните свою конституционную обязанность. Присоединяйтесь к Победе. Будьте сознательными и ответственными!
– призвал Сергей Братчук.
Мобилизация в Украине: коротко
- Отметим, что повестки от ТЦК и СП могут выдаваться в публичных местах, однако также есть перечень способов оповещения, не несущих никакой юридической силы. Среди них, в частности, вызов с ТЦК по телефону, СМС, с помощью мессенджера или вручения повестки через родственников и т.д.
- Когда же вручают повестку, в ней должен быть указан ряд данных. В частности, подпись и печать руководителя ТЦК и СП, дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.
- Есть также случаи, когда можно отказаться от повестки. Такой отказ может быть, например, из-за ошибки в ней. В таком случае следует составить акт об отказе от получения.
- Отметим, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. Если этого не сделать, то он может получить наказание в виде штрафа, а то и лишения свободы.