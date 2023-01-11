Что обязательно должно быть в повестке, пояснил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Об этом информирует 24 Канал.

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При вручении в повестке должно быть указано:

подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки с мокрой печатью,

дата вручения,

адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Попко отметил, что вручать повестку могут сотрудник ТЦК и СП, уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий или учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

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Повестки через Дию не будут поступать

Недавно правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабмина, у Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Впрочем, руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии 24 Канала заверил, что волноваться не стоит. Мол, повестки через Дию не будут поступать.