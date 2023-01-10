Призыву на службу подлежат мужчины от 18 до 60 лет. В каких местах законно раздавать повестки – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Новые правила военного учета: как призывнику или резервисту подать сведения через Дию

Где имеют право раздавать повестки

Вручить повестку имеют право должностные лица территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, работы, а также на улице или блокпостах.

Таким образом, по закону Украины, выдача повесток в любом месте не запрещена.

Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения данных,

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии,

Повестка-призыв на срочную службу,

Мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину сочли годным к службе.

Что должно быть в повестке

ФИО, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Повестки через Дию не будут поступать

Накануне руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказал, что новый порядок взятия на военный учет не означает, что повестки гражданам будут приходить через Дию. Этого не будет.

По его словам, Минцифры пока не ставит перед собой таких задач. Впрочем, как будет работать электронный военный билет, пока не рассказывают.