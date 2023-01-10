Призову на службу підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. В яких місцях законно роздавати повістки – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Нові правила військового обліку: як призовнику або резервісту подати відомості через Дію

Де мають право роздавати повістки

Вручити повістку мають право посадові особи територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, роботи, а також на вулиці чи блокпостах.

Таким чином, згідно із законом України, видача повісток у будь-якому місці не заборонена.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних,

Повістка на проходження військово-лікарської комісії,

Повістка-призов на строкову службу,

Мобілізаційне розпорядження – повістка, яку вручають після проходження медкомісії, якщо чоловіка визнали придатним до служби.

Що має бути у повістці

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Повістки через Дію не надходитимуть

Напередодні керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповів, що новий порядок взяття на військовий облік не означає, що повістки громадянам будуть приходити через Дію. Цього не буде.

За його словами, Мінцифри наразі не ставить перед собою таких завдань. Втім, як працюватиме електронний військовий квиток наразі не розповідають.