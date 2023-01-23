Военный ВСУ отреагировал на слова Зеленского о создании резерва личного состава

Президент Владимир Зеленский поручил военному командованию Украины создать резервный личный состав ВСУ. Такое решение сейчас очень актуально.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Игорь Швайка. Как объяснил президент Зеленский, создание таких резервов очень необходимо.

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Ведь важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь. Следовательно, украинские защитники должны иметь возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Почему нужны резервы личного состава

По словам Швайки, на сегодняшний день формирование резервов личного состава очень нужно.

Ведь те боевые части, которые выполняют задачи непосредственно на линии фронта, несут потери. Эти потери нужно восполнять,

– отметил военный ВСУ.

Он подчеркнул, что пополнить подразделения украинских войск невозможно за несколько дней.

"Для того, чтобы поставить новопризванного солдата в строй, требуется минимум месяц", – подчеркнул Швайка.

Мобилизированный может выполнять боевые задания минимум через месяц

Как пояснил военный ВСУ, после призыва мобилизованный человек должен пройти несколько этапов.

Мобилизированный должен быть направлен в учебный центр и пройти минимальное обучение.

Затем он должен прибыть в воинскую часть и еще 1–2 недели адаптироваться в своем отделении, взводе, роте, полке или минометной батарее. Как отметил Швайка, военный должен "притереться" со своими коллегами по службе.

Только после этого человек может выйти на выполнение боевой задачи.

Игорь Швайка объяснил, почему нужен резерв личного состава ВСУ: смотрите видео

Определенным батальонам в составе ВСУ не хватает людей

По словам Швайки, сейчас существует определенная несогласованность между воинскими частями и территориальными центрами комплектования (ТЦК), то есть бывшими военкоматами.

Игорь Швайка Военный ВСУ Есть определенные "перекосы" по регионам. В одном из военкоматов в Центре Украины несколько мужчин приходили в ТЦК, а им говорили, что они пока не нужны. Мол, их просто держат на учете. Так продолжалось до тех пор, пока мы не направили документы, что воинская часть их ждет.

Он добавил, что на самом же деле украинским батальонам сейчас не хватает людей.

"Каждый батальон, как хедхантеры, бегают по разным местам и ищут себе солдат. Самый простой путь – это пригласить из других частей, если там есть возможность перевестись. А самый длинный путь – это приглашать людей, которых призывают", – отметил Швайка.

"Кто активнее бегает, тот забирает лучших солдат"

Он добавил, что речь идет об огромной системе, занимающейся призывом людей и комплектованием воинских частей.

На практике, кто активнее бегает, тот забирает себе лучших солдат. Кто их лучше всего оберегает, у того самый высокий уровень боеспособности,

– отметил военный ВСУ.

По словам Швайки, на самом деле армия не слишком отличается от работы коммерческих организаций в Киеве, Львове, Одессе или любом другом городе Украины.

"Есть разница только в форме одежды и задачах, которые выполняются. А менеджмент и основы управления остаются теми же", – объяснил военнослужащий.

Мобилизация в Украине: коротко