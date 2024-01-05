Є багато цікавих цілей: військовий експерт сказав, яку інфраструктуру росіян треба знищити

Після масованих російських обстрілів українських міст на Заході почали лунати заклики про те, щоб дозволити Україні застосовувати західну зброю для знищення об'єктів у Росії. Втім, ухвалення такого рішення поки що не є реалістичним.

Про це 24 Канал розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він зазначив, що Захід може дозволити Силам оборони вражати російську територію своєю зброєю лише за умови, якщо Росія не здійснить очевидний напад на Захід.

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Чому Захід вагається перед відповіддю Росії

В історії можна побачити чимало прикладів "повільності" Заходу у вирішенні нагальних загроз. Приміром, якби японці не атакували Перл-Гарбор, американці могли б ще два роки думати, чи варто їм вступати у Другу світову війну. Принаймні в Першу світову війну США вступили аж у 1917 році, попри потоплення цивільного судна "Лузітанія" в травні 1915 року.

"Саме таким і є весь колективний Захід. Залетіла ракета у Польщу, побула там 3 хвилини, ну і що? Біди не зробили, полетіли назад, значить – чекаємо. Залетіли "Шахеди" в Румунію, упали уламки, ну і що? Ніхто не постраждав і добре", – зазначив Черник.

Росія розкручує тему Бєлгорода

Спробою вдарити по логістиці Росії власними силами могло бути знищення російських об'єктів у місті Бєлгород 30 грудня. І Кремль одразу спробував використати цей факт, скликавши засідання Радбезу ООН та накинувшись на Чехію нібито за те, що саме її снаряди, а не російська ППО вбили 10 росіян.

"Я твердо переконаний, що ми не завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Нам немає жодної логіки це робити. Нам треба бити інфраструктуру, залізницю, трансформаторні станції та заводи, які виробляють зброю", – пояснив військовий експерт.

Більшість теорій про те, якою зброєю було уражено об'єкти в Бєлгороді, мають свої слабкі місця. Чеські RM-70 Vampire, які привиділись окупантам, мають менший радіус дії, аніж відстань від українського кордону до Бєлгорода. Ракети "Точка-У" в Силах оборони вже практично відсутні, а "Вільха-М" є високошвидкісною невеликою ракетою, яку застосовують РСЗВ; відповідно, вона не є ракетою в тому розумінні, в якому нею є "Нептун" чи Storm Shadow.

Як перенести війну на територію Росії

Ані українські посадовці, ані Сили оборони офіційно не коментували свою причетність до вибухів у Бєлгороді 30 грудня. Єдиний коментар, що віддалено стосувався цього, надало ГУР, яке зазначило, що в результаті "бавовни" в Бєлгороді загинув російський лейтенант

Для того, щоб успішно перенести війну на територію Росії, є лише один спосіб: виготовити або отримати величезну кількість далекобійних ракет чи безпілотних систем.

"В цьому розумінні важить саме кількість. Ось тут ми цей кількісний показник не зможемо змінити, бо Росія надто велика. І об'єктів найрізноманітніших цікавих нам з воєнної точки зору також дуже багато", – наголосив Черник.

Росія у свій радянський період розвитку створила безпрецедентний запас зброї. Жодна інша країна світу не має таких складів найрізноманітнішої зброї, починаючи від стрілецької та закінчуючи бронетанковою.

Станом на сьогодні Україна "перебила" до 40% від тих запасів, які мав агресор. Але у нього все ще є 60% інших, які дозволяють йому сподіватися на тривале ведення війни.

Що відомо про останні "бавовни"