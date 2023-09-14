Найбільший за межами Гааги: у Києві почав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду

У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду. В Україні сподіваються, що робота офісу допоможе підвищить ефективність реагування на злочини, які скоює Росія.

Про відкриття польового офісу МКС у Києві оголосили генеральний прокурор Андрій Костін і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Кількість працівників офісу не оголошують з міркувань безпеки

Як сказав Андрій Костін, польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців,

– сказав Андрій Костін.

Він також подякував прокурору за роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

Серед результатів цієї роботи – ордер на арешт Владіміра Путіна й так званої російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, який майже пів року тому видав Міжнародний кримінальний суд.

Ми повністю відкриті та прозорі, надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне аби експерти, слідчі МКС мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки,

– зазначив Костін.

За словами Каріма Хана, кількість його колег, які працюватимуть в офісі в Україні, не оголошуватимуть з міркувань безпеки, але вона суттєва. Як сказав Хан, МКС має захистити права людей в Україні та в усьому світі, які вимагають справедливості.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі в Україні зареєстровано понад 104 000 воєнних злочинів. Повідомляється, що їхня кількість збільшується щоденно.

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