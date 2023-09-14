Самый большой за пределами Гааги: в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда
Источник:Офис генпрокурора
В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда. В Украине надеются, что работа офиса поможет повысить эффективность реагирования на совершаемые Россией преступления.
Об открытии полевого офиса МУС в Киеве объявили генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.
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Количество работников офиса не объявляют по соображениям безопасности
Как сказал Андрей Костин, полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.
Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев,
– сказал Андрей Костин.
Он также поблагодарил прокурора за работу по расследованию военных преступлений в Украине.
Среди результатов этой работы – ордер на арест Владимира Путина и так называемого российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, который почти полгода назад выдал Международный уголовный суд.
Мы полностью открыты и прозрачны, предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательствам и показаниям. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты, следователи МУС имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы,
– отметил Костин.
По словам Карима Хана, количество его коллег, которые будут работать в офисе в Украине, не будут объявлять по соображениям безопасности, но оно существенно. Как сказал Хан, МУС должен защитить права людей в Украине и во всем мире, требующих справедливости.
В Офисе генпрокурора отметили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано более 104 000 военных преступлений. Сообщается, что их количество увеличивается ежедневно.
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