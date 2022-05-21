В Україні відзначають День Європи: історія свята та наш шлях до ЄС

В Україні щороку в третю суботу травня відзначають День Європи. Цьогоріч свято припало на 21 травня.

Це вже 20-й День Європи, який відзначатиме Україна. Свято заснували ще у 2003 році, оскільки Україна взяла стратегічний курс на зближення з Європейським Союзом та подальший вступ до нього. Про історію цього дня та шлях нашої держави до ЄС – читайте далі.

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У Європі таке свято відзначають 9 травня. У 1950 році міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виступив із закликом до об'єднання повоєнних європейських держав для їхнього розвитку та процвітання в майбутньому. Це стало поштовхом для створення ЄС.

До речі, 18 квітня 2022 року Верховна Рада теж запропонувала перенести свято на 9 травня. Якщо відповідний законопроєкт підтримають, то наступного року ми відзначатимемо День Європи разом з ЄС.

Святкування Дня Європи в Україні

До війни на центральних площах Києва, Харкова, Одеси, Львова відбувались святкові заходи. Наприклад, у Києві будували "Європейське містечко", проводили презентації про історію та культуру європейських країн, концерти.



Святкування Дня Європи раніше / Фото "Вечірній Київ"

Однак зараз, під час воєнного стану, святкувань не будуть проводити через загрозу ракетних ударів. На Старокиївській горі влаштують розважальну програму, але повноцінно відзначатимемо свято вже після перемоги. Попри це, українці згадують про свято у соцмережах, розміщуючи дописи під хештегом "День Європи".

Відзначають, що нас єднають не тільки географія та кольори прапорів, а спільні думки, цінності й майбутнє. Україна завжди була, є і буде частиною Європи.

Шлях України до ЄС

Україна обрала шлях європейської інтеграції давно, однак у 2013 році почався процес незворотності – Революція Гідності. Так, 28 листопада 2013 року на 8 саміті мали підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Однак 21 листопада уряд Януковича несподівано призупинив підготовку до підписання документу. Люди вийшли на мітинги. Своє право на вибір довелось виборювати протестами, за це полягла "Небесна Сотня".

Однак після зміни влади в Україні офіційний Київ знову розпочав активне зближення з Євросоюзом.

Підписали угоду про асоціацію, яку ратифікували всі країни ЄС.

Відмовившись від позаблокового статусу, Україна закріпила курс на вступ до ЄС і НАТО в Конституції. Євросоюз став головним торговельним партнером України.



Початок Революції Гідності / Фото "Рубрика"

Статус кандидата на членство не за горами

Після повномасштабного нападу Росії, процес євроінтенграції нашої країни суттєво пришвидшився. Наші європейські партнери, зокрема Литва та Польща, одразу заявили, що Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС.

Вже 28 лютого стався історичний момент – президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу, яку того ж дня було відправили до Брюсселя.



Зеленський підписав заявку на вступ в ЄС / Фото з твітеру президента

Далі Україна почала заповнювати опитувальник – це анкета, яка потрібна для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Її першу частину заповнили та передали у Брюссель ще в середині квітня, а 9 травня відправили другу. До слова, на відповіді до другої частини опитувальника пішло близько 4 тисячі сторінок. У Єврокомісії вже вивчають документ.

Європейська Рада має розглянути заявку України на вступ до ЄС у червні 2022 року. В Офісі Президента сподіваються, що тоді держава зможе отримати статус кандидата на членство, оскільки більшість європейських країн підтримують нас. Власне, рішення Євроради стане своєрідним тестом та покаже, чи не були усі ці слова підтримки протягом останніх місяців лише словами.

Дивіться більше – Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС: