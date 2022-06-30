Механізм формування Реєстру олігархів запущено, – Данілов

В Україні незабаром з'явиться Реєстр олігархів. Цьому передувало те, що Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення цього реєстру.

Таку інформацію оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, механізм формування Реєстру олігархів вже запущено.

Цікаво Реєстр олігархів: у Мін'юсті розповіли, коли РНБО назве перші імена

В Офісі Президента повідомили, що відповідний указ Володимир Зеленський підписав 29 червня. Він набуде чинності з моменту його публікації. Згідно з документом, контролювати виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України має секретар РНБО, зараз цю посаду обіймає Олексій Данілов.

Саме він пояснював 17 червня, що РНБО ще у травні схвалила положення про Реєстр олігархів. Ще тоді Данілов анонсував, що президент підпише указ найближчим часом.

Інша справа – хто в ньому буде, як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом,

– пояснив Данілов.

Він додав, що зрозуміти, чи допомогла війна провести деолігархізацію, ми зможемо тільки після її закінчення.

Володимир Зеленський у 2021 році ініціював законопроєкт про статус олігарха . Його метою було перетворити олігарха в бізнесмена. 3 листопада 2021 року Верховна Рада усунула суперечності в законі й проголосувала за нього. Тоді зафіксували, що визначати статус щодо визнання когось олігархом, включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр буде РНБО

Зауважимо, що саме ефективне втілення антиолігархічного закону є однією з 7 вимог, виконання яких дозволить Україні почати переговори щодо членства в ЄС.

Кого вважатимуть олігархом

Закон визначає, що особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон про олігархів передбачає створення реєстру, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Цікаво – Як закон про олігархів вплине на Коломойського: дивіться відео