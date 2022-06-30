Механизм формирования Реестра олигархов запущен, – Данилов

В Украине скоро появится Реестр олигархов. Этому предшествовало, что Владимир Зеленский утвердил Положение об определении порядка формирования и ведения этого реестра.

Такую информацию обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, механизм формирования Реестра олигархов уже запущен.

Интересно Реестр олигархов: в Минюсте рассказали, когда СНБО назовет первые имена

В офисе президента сообщили, что соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 29 июня. Он вступит в силу с момента его публикации. Согласно документу, контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО, сейчас этот пост занимает Алексей Данилов.

Именно он объяснял 17 июня, что СНБО еще в мае одобрил положение о Реестре олигархов. Еще тогда Данилов анонсировал, что президент подпишет указ в ближайшее время.

Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону,

– объяснил Данилов.

Он добавил, что понять, помогла ли война провести деолигархизацию, мы сможем только после ее окончания.

Владимир Зеленский в 2021 году инициировал законопроект о статусе олигарха . Его целью было превратить олигарха в бизнесмена. 3 ноября 2021 года Верховная Рада устранила противоречия в законе и проголосовала за него. Тогда зафиксировали, что определять статус признания кого-то олигархом, включать олигархов в реестр и вести сам реестр будет СНБО

Заметим, что самое эффективное воплощение антиолигархического закона является одним из 7 требований, выполнение которых позволит Украине начать переговоры по членству в ЕС.

Кого сочтут олигархом

Закон определяет, что лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, одновременно отвечающий по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон об олигархах предусматривает создание реестра, ограничение влияния на СМИ и представление "деклараций" за контакты с олигархами.

Интересно – Как закон об олигархах повлияет на Коломойского: смотрите видео