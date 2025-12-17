"Це питання виживання": "Українська команда" передала 81 бригаді партію зарядних станцій

Волонтери "Української команди" передали чергову партію зарядних станцій героям, які перебувають на передовій. Допомогу отримали бійці 81 аеромобільної бригади ЗСУ.

Новину повідомили у фейсбуці волонтерського штабу, інформує 24 Канал.

Зауважте Щоб техніка працювала безперебійно: "Українська команда" передала зарядні станції бійцям 44 ОМБр

Продовжуємо забезпечувати наших хлопців на передовій автономними джерелами живлення. Для них це питання виживання. Передали партію потужних зарядних станцій 81 Слобожанській Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

– зазначили в "Українській команді".

Деталі

Артур Палатний – керівник "Української команди" – наголосив: волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

"Ця бригада протистоїть російським окупантам з 2014 – вже понад 10 років. І після початку повномасштабного вторгнення продовжує бити ворогів на Сході України. Упевнений: наші зарядні станції допоможуть цим героїчним хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя", – сказав Палатний.

Раніше стало відомо, що великі партії зарядних станцій від "Української команди" отримали:

Третій армійський корпус;

28 та 44 бригади ЗСУ;

117 бригада ТрО;

полк "Ахіллес" СБС;

спецпідрозділ "Артан" ГУР;

інші військові підрозділи.

Як "Українська команда" підтримує героїв: дивіться відео

Також повідомлялося, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору на сіткомети може кожен охочий за посиланням.