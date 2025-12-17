"Это вопрос выживания": "Украинская команда" передала 81 бригаде партию зарядных станций

Волонтеры "Украинской команды" передали очередную партию зарядных станций героям, которые находятся на передовой. Помощь получили бойцы 81 аэромобильной бригады ВСУ.

Новость сообщили в фейсбуке волонтерского штаба, информирует 24 Канал.

Заметьте Чтобы техника работала бесперебойно: "Украинская команда" передала зарядные станции бойцам 44 ОМБр

Продолжаем обеспечивать наших ребят на передовой автономными источниками питания. Для них это вопрос выживания. Передали партию мощных зарядных станций 81 Слобожанской Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ,

– отметили в "Украинской команде".

Детали

Артур Палатный – руководитель "Украинской команды" – отметил: волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задачи.

"Эта бригада противостоит российским оккупантам с 2014 – уже более 10 лет. И после начала полномасштабного вторжения продолжает бить врагов на Востоке Украины. Уверен: наши зарядные станции помогут этим героическим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранят жизни", – сказал Палатный.

Ранее стало известно, что крупные партии зарядных станций от "Украинской команды" получили:

Третий армейский корпус;

28 и 44 бригады ВСУ;

117 бригада ТрО;

полк "Ахиллес" СБС;

спецподразделение "Артан" ГУР;

другие военные подразделения.

Как "Украинская команда" поддерживает героев: смотрите видео

Также сообщалось, что "Украинская команда" проводит большой сбор на ситкометы, которые позволяют бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, даже от дронов на оптоволокне.

Приобщиться к сбору на ситкометы может каждый желающий по ссылке.