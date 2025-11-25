Чим збивати "Шахеди", щоб вони не долітали до міст: військовий перелічив найкращі засоби

Протиповітряна оборона Україна має низку ешелонів, які здатні боротися проти безпілотників. Є різні засоби, за допомогою яких знищують "Шахеди".

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що насамперед потрібно сказати за так зване "радіоелектронне поле". Саме так вдається виявити безпілотник. Далі потрібно його знищити.

Як Україна знищує "Шахеди"?

Як наголосив Федоренко, безпілотники можна збивати за допомогою стаціонарних та портативних засобів ППО, які Україна отримує від міжнародних партнерів.

Також не варто забувати про мобільні вогневі групи. Вони досі зберігають свою актуальність та можуть збивати повітряні цілі, які летять на низькій висоті.

До того ж сильно працює бойова українська авіації, чию роботу фактично не висвітлюють. Навантаження там колосальне, а результативність – висока.

Не зовсім розумію, що відбувається в частині легкої авіації. Умовно кажучи, це ті пропелерні літаки. Було б дуже добре, якби вони стали на бойове чергування. Вже були випадки, що такі групи назбивали багато "Шахедів". Я вважаю, що варто працювати в цьому напрямку,

– зазначив Федоренко.

Не варто забувати і про дрони-перехоплювачі. Вони досить ефективно збивають ворожі безпілотники.

