Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що в Росії є українські агенти, які живуть повноцінним життям ворога. Дехто з них навіть виглядають як щирі прибічники агресії.

Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у інтерв'ю RAMINA, передає 24 Канал.

Що Буданов сказав про життя агентів?

Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що Україна має чимало агентів, які живуть повноцінним життям на території Росії. За його словами, деякі з них так звані "найкращі Z-патріоти", які щиро демонструють підтримку війни проти України, але насправді виконують завдання української розвідки.

Буданов зазначив, що такі люди часто стають передовиками російських наративів і ззовні виглядають як типові прибічники режиму. Але насправді працюють на українські спецслужби.

Очільник ГУР ствердно відповів на запитання щодо того, чи може бути, що хтось в Україні з публічних людей своєю поведінкою нібито на боці ворога, а насправді просто грає роль агента. Буданов навів нещодавній схожий випадок.

Росіяни одному іноземцю привселюдно присвоїли державні нагороди за те, що він працював на території України: наводив ракетні удари і так далі. Він же тут знаходився як волонтер. Як звичайна людина з закликами "ми з вами (з Україною – 24 Канал)". Це все, на жаль, правда,

– додали у ГУР.

Буданов закликав громадян бути пильними й не підставлятися на провокації ворога, щоб уникнути небезпеки.

