Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в России есть украинские агенты, которые живут полноценной жизнью врага. Некоторые из них даже выглядят как искренние сторонники агрессии.

Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью RAMINA, передает 24 Канал.

Что Буданов сказал о жизни агентов?

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет немало агентов, которые живут полноценной жизнью на территории России. По его словам, некоторые из них так называемые "лучшие Z-патриоты", которые искренне демонстрируют поддержку войны против Украины, но на самом деле выполняют задачи украинской разведки.

Буданов отметил, что такие люди часто становятся передовиками российских нарративов и внешне выглядят как типичные сторонники режима. Но на самом деле работают на украинские спецслужбы.

Глава ГУР утвердительно ответил на вопрос о том, может ли быть, что кто-то в Украине из публичных людей своим поведением якобы на стороне врага, а на самом деле просто играет роль агента. Буданов привел недавний похожий случай.

Россияне одному иностранцу публично присвоили государственные награды за то, что он работал на территории Украины: наводил ракетные удары и так далее. Он же здесь находился как волонтер. Как обычный человек с призывами "мы с вами (с Украиной – 24 Канал)". Это все, к сожалению, правда,

– добавили в ГУР.

Буданов призвал граждан быть бдительными и не подставляться на провокации врага, чтобы избежать опасности.

