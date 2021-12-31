Радянське минуле: нардепи розповіли, чи витіснить Святий Миколай Діда Мороза

У 1937 році, у розпал сталінських репресій, в СРСР почали популяризувати образ Діда Мороза – міфологічного персонажа давньослов'янських племен. Сценарій святкування Нового року готували радянські письменники Сергій Міхалков та Лев Кассіль.

У першій "методичці" Дід Мороз з'явився разом із реабілітованою новорічною ялинкою. У кулуарах Верховної Ради ми вирішили запитали у народних депутатів, чи має Дід Мороз залишатися новорічним персонажем в Україні.

Читайте Не в Америці, а біля Києва: Доброчар яскраво поставив на місце російських пропагандистів

Максим Бужанський, нардеп від "Слуги народу"

У своїх відносинах з Дідом Морозом, а також у більшості інших питань, ми не орієнтуємося на Російську Федерацію. Звісно, діти чекають на нього (Діда Мороза – 24 канал). Існує певна категорія вітчизняних істориків, яким зовсім немає що сказати. Вони нічому не навчилися, нічого не знають. Тому і починають нападати на Діда Мороза, на Восьме березня, на День Перемоги.

Максим Бужанський: "Ми не орієнтуємось на Російську Федерацію" / Фото з фейсбуку політика

Ці історики починають вигадувати якісь дурниці про Санта-Клауса. Якщо люди намагаються знайти своє місце не в історичній науці, а хоча б на сторінках газет та сайтів, то давайте поблажливо до них будемо ставитися.

Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Кіра Рудик: "У нас є прекрасний Святий Миколай, який врешті-решт зможе Діда Мороза витіснити" / Фото з фейсбуку народної депутатки

Мені здається, що він (Дід Мороз – 24 канал) потихеньку буде відмирати. У нас є прекрасний Святий Миколай, який врешті-решт зможе Діда Мороза витіснити з розуміння українських дітей.

Зверніть увагу Які новорічні традиції можна започаткувати в сім'ї: цікава підбірка

Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу"

Щось в нашій культурі з'являлося в ті чи інші часи – під час Великої Вітчизняної війни й до неї, за часів царату, за часів новітньої України та відновлення Незалежності. Те, що залишилося в культурі, те, що стало частиною культури та свідомості нашого народу, його самоідентифікацією, має залишатися.

Данило Гетманцев: "Те, що стало частиною культури та свідомості нашого народу, його самоідентифікацією, повинно залишатися" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Дуже класний образ (Діда Мороза – 24 канал), який є теплим для нас ще з дитинства. Я не думаю, що ми щось повинні вичищати з культури тільки тому, що воно з'явилося під час правління Сталіна, Брежнєва чи інших людей, яких ми оцінюємо негативно.

Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності"

Олексій Гончаренко: "Нам треба повертати свої українські традиції" / Фото з фейсбуку політика

У 23-х "Гончаренко-центрах" (освітньо-культурних просторах – 24 канал) ми проводимо акцію. Проголосуємо та побачимо кого оберуть українці – Санта-Клауса, Діда Мороза або Святого Миколая. Дійсно, нам треба повертати свої українські традиції. Слава Богу, вони в нас є.

Олександр Качура, нардеп від "Слуги народу"

Олександр Качура: "Санта-Клаус та Дід Мороз – це для мене одне і те ж" / Фото з фейсбуку політика

Я думаю, що це (образ Діда Мороза – 24 канал) ніяк не пов'язано зі сталінськими репресіями саме. Санта-Клаус та Дід Мороз – це для мене одне і те ж. Моя донька вірить у Санта-Клауса. Головне, щоб було свято та святковий настрій, а також віра в щось хороше та тепле.

Чим відрізняється Дід Мороз від Святого Миколая

Вагомою різницею між Дідом Морозом і Святим Миколаєм є те, що останній – реальна людина. Його саме завдяки добрим вчинкам канонізували до лика святих.

Завдяки добрим вчинкам Миколая канонізували до лика святих / Колаж 24 каналу

Головне про Діда Мороза:

приходить 1 січня;

залишає подарунки під ялинкою;

ходить зі Снігуронькою;

його одяг – синя або червона шуба.

Головне про Святого Миколая:

приходить 19 грудня;

його убір – риза і корона;

Миколай залишає подарунки лише під подушкою;

він ходить із янголом.

Святий Миколай чи Дід Мороз – в кого вірять українці: дивіться відео