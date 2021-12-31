У першій "методичці" Дід Мороз з'явився разом із реабілітованою новорічною ялинкою. У кулуарах Верховної Ради ми вирішили запитали у народних депутатів, чи має Дід Мороз залишатися новорічним персонажем в Україні.

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Максим Бужанський, нардеп від "Слуги народу"

У своїх відносинах з Дідом Морозом, а також у більшості інших питань, ми не орієнтуємося на Російську Федерацію. Звісно, діти чекають на нього (Діда Мороза – 24 канал). Існує певна категорія вітчизняних істориків, яким зовсім немає що сказати. Вони нічому не навчилися, нічого не знають. Тому і починають нападати на Діда Мороза, на Восьме березня, на День Перемоги.

Максим Бужанський, Верховна Рада, ВРУ, Дід Мороз, Святий Миколай

Максим Бужанський: "Ми не орієнтуємось на Російську Федерацію" / Фото з фейсбуку політика

Ці історики починають вигадувати якісь дурниці про Санта-Клауса. Якщо люди намагаються знайти своє місце не в історичній науці, а хоча б на сторінках газет та сайтів, то давайте поблажливо до них будемо ставитися.

Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Кіра Рудик, Дід Мороз, Святий Миколай, Верховна Рада

Кіра Рудик: "У нас є прекрасний Святий Миколай, який врешті-решт зможе Діда Мороза витіснити" / Фото з фейсбуку народної депутатки

Мені здається, що він (Дід Мороз – 24 канал) потихеньку буде відмирати. У нас є прекрасний Святий Миколай, який врешті-решт зможе Діда Мороза витіснити з розуміння українських дітей.

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Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу"

Щось в нашій культурі з'являлося в ті чи інші часи – під час Великої Вітчизняної війни й до неї, за часів царату, за часів новітньої України та відновлення Незалежності. Те, що залишилося в культурі, те, що стало частиною культури та свідомості нашого народу, його самоідентифікацією, має залишатися.

Данило Гетманцев, Верховна Рада, Слуга народу

Данило Гетманцев: "Те, що стало частиною культури та свідомості нашого народу, його самоідентифікацією, повинно залишатися" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Дуже класний образ (Діда Мороза – 24 канал), який є теплим для нас ще з дитинства. Я не думаю, що ми щось повинні вичищати з культури тільки тому, що воно з'явилося під час правління Сталіна, Брежнєва чи інших людей, яких ми оцінюємо негативно.

Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності"

Олексій Гончаренко, Верховна Рада, Дід Мороз, Святий Миколай

Олексій Гончаренко: "Нам треба повертати свої українські традиції" / Фото з фейсбуку політика

У 23-х "Гончаренко-центрах" (освітньо-культурних просторах – 24 канал) ми проводимо акцію. Проголосуємо та побачимо кого оберуть українці – Санта-Клауса, Діда Мороза або Святого Миколая. Дійсно, нам треба повертати свої українські традиції. Слава Богу, вони в нас є.

Олександр Качура, нардеп від "Слуги народу"

Олександр Качура, Слуга народу, Дід Мороз, Святий Миколай

Олександр Качура: "Санта-Клаус та Дід Мороз – це для мене одне і те ж" / Фото з фейсбуку політика

Я думаю, що це (образ Діда Мороза – 24 канал) ніяк не пов'язано зі сталінськими репресіями саме. Санта-Клаус та Дід Мороз – це для мене одне і те ж. Моя донька вірить у Санта-Клауса. Головне, щоб було свято та святковий настрій, а також віра в щось хороше та тепле.

Чим відрізняється Дід Мороз від Святого Миколая

Вагомою різницею між Дідом Морозом і Святим Миколаєм є те, що останній – реальна людина. Його саме завдяки добрим вчинкам канонізували до лика святих.

Дід Мороз, Святий Миколай, Новий рік, Різдво

Завдяки добрим вчинкам Миколая канонізували до лика святих / Колаж 24 каналу

Головне про Діда Мороза:

  • приходить 1 січня;
  • залишає подарунки під ялинкою;
  • ходить зі Снігуронькою;
  • його одяг – синя або червона шуба.

Головне про Святого Миколая:

  • приходить 19 грудня;
  • його убір – риза і корона;
  • Миколай залишає подарунки лише під подушкою;
  • він ходить із янголом.

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