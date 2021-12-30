В первой "методичке" Дед Мороз появился вместе с реабилитированной новогодней елкой. В кулуарах Верховной Рады мы решили спросить у народных депутатов, должен ли Дед Мороз оставаться новогодним персонажем в Украине.

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Максим Бужанский, нардеп от "Слуги народа"

В своих отношениях с Дедом Морозом, а также по большинству других вопросов, мы не ориентируемся на Российскую Федерацию. Конечно, дети ждут его (Деда Мороза – 24 канал). Существует определенная категория отечественных историков, которым совсем нечего сказать. Они ничему не научились, ничего не знают. Потому и начинают нападать на Деда Мороза, на Восьмое марта, на День Победы.

Максим Бужанський, Верховна Рада, ВРУ, Дід Мороз, Святий Миколай

Максим Бужанский: "Мы не ориентируемся на Российскую Федерацию" / Фото из фейсбука

Эти историки начинают придумывать какие-то глупости о Санта-Клаусе. Если люди пытаются найти свое место не в исторической науке, а хотя бы на страницах газет и сайтов, то давайте снисходительно к ним будем относиться.

Кира Рудик, глава партии "Голос"

Кіра Рудик, Дід Мороз, Святий Миколай, Верховна Рада

Кира Рудик: "У нас есть прекрасный Святой Николай, который в конце концов сможет Деда Мороза вытеснить" / Фото из фейсбука народного депутата

Мне кажется, что он (Дед Мороз – 24 канал) потихоньку будет отмирать. У нас есть прекрасный Святой Николай, который, в конце концов, сможет Деда Мороза вытеснить из понимания украинских детей.

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Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа"

Что-то в нашей культуре появлялось в те или иные времена – во время Великой Отечественной войны и до нее, во времена царизма, во времена новейшей Украины и восстановления Независимости. То, что осталось в культуре, то, что стало частью культуры и сознания нашего народа, его самоидентификацией должно оставаться.

Данило Гетманцев, Верховна Рада, Слуга народу

Данило Гетманцев: "То, что стало частью культуры и сознания нашего народа, его самоидентификацией должно оставаться" / Фото Валентины Полищук​, 24 канал

Очень классный образ (Деда Мороза – 24 канал), теплый для нас еще с детства. Я не думаю, что мы что-то должны вычищать из культуры только потому, что она появилась во время правления Сталина, Брежнева или других людей, которых мы оцениваем негативно.

Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской солидарности"

Олексій Гончаренко, Верховна Рада, Дід Мороз, Святий Миколай

Алексей Гончаренко: "Нам нужно возвращать свои украинские традиции" / Фото из фейсбука

В 23-х "Гончаренко-центрах" (образовательно-культурных пространствах – 24 канал) мы проводим акцию. Проголосуем и увидим кого выберут украинцы – Санта-Клауса, Деда Мороза или Святого Николая. Действительно, нам нужно возвращать свои украинские традиции. Слава Богу, они у нас есть.

Александр Качура, нардеп от "Слуги народа"

Олександр Качура, Слуга народу, Дід Мороз, Святий Миколай

Александр Качура: "Санта-Клаус и Дед Мороз – это для меня одно и то же" / Фото из фейсбука

Я думаю, что это (образ Деда Мороза – 24 канал) никак не связано напрямую со сталинскими репрессиями. Санта-Клаус и Дед Мороз – это для меня одно и то же. Моя дочь верит в Санта-Клауса. Главное, чтобы был праздник и праздничное настроение, а также вера во что-то хорошее и теплое.

Чем отличается Дед Мороз от Святого Николая

Весомой разницей между Дедом Морозом и Святым Николаем является то, что последний – реальный человек. Его именно благодаря добрым поступкам причислили к лику святых.

Дід Мороз, Святий Миколай, Новий рік, Різдво

Благодаря добрым поступкам Николая причислили к лику святых / Коллаж 24 канала

Главное о Деде Морозе:

  • приходит 1 января;
  • оставляет подарки под елкой;
  • ходит со Снегурочкой;
  • его одежда – синяя или красная шуба.

Главное о Святом Николае:

  • приходит 19 декабря;
  • его убор – риза и корона;
  • Николай оставляет подарки только под подушкой;
  • он ходит с ангелом.

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