В первой "методичке" Дед Мороз появился вместе с реабилитированной новогодней елкой. В кулуарах Верховной Рады мы решили спросить у народных депутатов, должен ли Дед Мороз оставаться новогодним персонажем в Украине.

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Максим Бужанский, нардеп от "Слуги народа"

В своих отношениях с Дедом Морозом, а также по большинству других вопросов, мы не ориентируемся на Российскую Федерацию. Конечно, дети ждут его (Деда Мороза – 24 канал). Существует определенная категория отечественных историков, которым совсем нечего сказать. Они ничему не научились, ничего не знают. Потому и начинают нападать на Деда Мороза, на Восьмое марта, на День Победы.

Максим Бужанский: "Мы не ориентируемся на Российскую Федерацию" / Фото из фейсбука

Эти историки начинают придумывать какие-то глупости о Санта-Клаусе. Если люди пытаются найти свое место не в исторической науке, а хотя бы на страницах газет и сайтов, то давайте снисходительно к ним будем относиться.

Кира Рудик, глава партии "Голос"

Кира Рудик: "У нас есть прекрасный Святой Николай, который в конце концов сможет Деда Мороза вытеснить" / Фото из фейсбука народного депутата

Мне кажется, что он (Дед Мороз – 24 канал) потихоньку будет отмирать. У нас есть прекрасный Святой Николай, который, в конце концов, сможет Деда Мороза вытеснить из понимания украинских детей.

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Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа"

Что-то в нашей культуре появлялось в те или иные времена – во время Великой Отечественной войны и до нее, во времена царизма, во времена новейшей Украины и восстановления Независимости. То, что осталось в культуре, то, что стало частью культуры и сознания нашего народа, его самоидентификацией должно оставаться.

Данило Гетманцев: "То, что стало частью культуры и сознания нашего народа, его самоидентификацией должно оставаться" / Фото Валентины Полищук​, 24 канал

Очень классный образ (Деда Мороза – 24 канал), теплый для нас еще с детства. Я не думаю, что мы что-то должны вычищать из культуры только потому, что она появилась во время правления Сталина, Брежнева или других людей, которых мы оцениваем негативно.

Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской солидарности"

Алексей Гончаренко: "Нам нужно возвращать свои украинские традиции" / Фото из фейсбука

В 23-х "Гончаренко-центрах" (образовательно-культурных пространствах – 24 канал) мы проводим акцию. Проголосуем и увидим кого выберут украинцы – Санта-Клауса, Деда Мороза или Святого Николая. Действительно, нам нужно возвращать свои украинские традиции. Слава Богу, они у нас есть.

Александр Качура, нардеп от "Слуги народа"

Александр Качура: "Санта-Клаус и Дед Мороз – это для меня одно и то же" / Фото из фейсбука

Я думаю, что это (образ Деда Мороза – 24 канал) никак не связано напрямую со сталинскими репрессиями. Санта-Клаус и Дед Мороз – это для меня одно и то же. Моя дочь верит в Санта-Клауса. Главное, чтобы был праздник и праздничное настроение, а также вера во что-то хорошее и теплое.

Чем отличается Дед Мороз от Святого Николая

Весомой разницей между Дедом Морозом и Святым Николаем является то, что последний – реальный человек. Его именно благодаря добрым поступкам причислили к лику святых.

Благодаря добрым поступкам Николая причислили к лику святых / Коллаж 24 канала

Главное о Деде Морозе:

приходит 1 января;

оставляет подарки под елкой;

ходит со Снегурочкой;

его одежда – синяя или красная шуба.

Главное о Святом Николае:

приходит 19 декабря;

его убор – риза и корона;

Николай оставляет подарки только под подушкой;

он ходит с ангелом.

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