Штучна конфліктність і піар: навіщо Угорщині українські полонені

В Угорщині опинились нібито звільнені з російського полону 11 українських військових. Проте зараз їх вже ймовірно Будапешт не випускає зі своєї території. В ГУР України заявляють, що полонені ізольовані від зовнішнього світу та перебувають під наглядом.

Ярослав Божко – голова Центру політичних студій "Доктрина" – припускає, що серед полонених можуть бути етнічні угорці з Закарпаття. І Росія може використати цей інцидент, щоб загострити ситуацію у цьому регіоні України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Можливість попіаритись Орбану

Також Росія може завдяки цьому інциденту дати можливість прем'єру Угорщини Віктору Орбану дещо попіаритись на війні. Мовляв, ми звільняємо навіть угорців, які страждають від війни. Хоче це громадяни не Угорщини, а України.

З цих причин Росія могла передати Угорщині українських полонених – не відомо на яких умовах. І дійсно, не факт, що вони зараз є вільними особами. Також. передача полонених в треті руки може бути на умовах інтернування,

– зазначив політолог.

Наприклад, командири "Азова" зараз перебувають в Туреччині в доволі жорстких умовах. Вони не є туристами, а залишаються під постійним наглядом, їм заборонено зокрема користуватися інтернетом.

"Я не здивуюсь, якщо така сама ситуація с українськими військовими в Угорщині", – припустив Божко.

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Може бути певна гра

Водночас в цій ситуації може бути місце певній грі. Наприклад, угорські або російські спецслужби можуть залякувати цих полонених.

Мовляв, в Україні вас можуть не прийняти, оголосити зрадниками. Тому вам потрібно зробити якісь шокуючі заяви. Щось на кшталт брехні про те, що "командири женуть бійців без амуніції на кулемети" чи щось подібне. І потім російська пропаганда буде тиражувати ці заяви у європейських медіа.

Для угорського політикуму ця історія вигідна тим, що дозволяє просувати їхні наративи. Адже вони хочуть себе демонструвати не як частину абстрактної держави Угорщина, а як частину усіх угорців, як символ великої угорської нації, яка нібито була розділена. Тому їм є справа і до угорців у Трансильванії, і в Балканських країнах, і на Закарпатті.

Орбан і його оточення, вважає політолог, хочуть себе бачити прихильниками широкого тлумачення угорської нації. Мовляв, є не тільки Угорщина, де ми живемо, а ще багато земель поза нею, де є угорці, і ми їм також допомагаємо.

"Це певний піар на запереченні історичного ревізіонізму і та Тріанонського договору 1920 року", – підкреслив Ярослав Божко.

Тріанонський договір Мирний договір між державами Антанти та Королівством Угорщина за результатами Першої світової війни був ухвалений 4 червня 1920 року. Відповідно до нього Угорщина втратила території, зокрема у Закарпатті.

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