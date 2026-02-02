Українські військові вперше на території Росії знищили систему ТОС-1А "Солнцепьок"

Військовослужбовці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців здійснили безпрецедентну бойову операцію. Під час неї бійці вперше уразили та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території Росії.

Про таке поінформували в пресслужбі батальйону 2 лютого. Успішне знищення техніки зафіксували на відео.

Що відомо про операцію українських бійців?

Ураження російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" сталося у Бєлгородській області Росії.

Зауважимо, ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами.

Тепер ця "машина смерті" – купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV,

– наголосили в батальйоні.

На оприлюднених кадрах зафіксовано чотири влучні удари FPV-дронів по цілі, після яких відбулася сильна детонація боєзапасу. До слова, вартість важкої вогнеметної системи ТОС-1А перевищує 10 мільйонів доларів.

Ураження "Солцепьока": дивіться відео

