Українські військові вперше на території Росії знищили систему ТОС-1А "Солнцепьок"
- "Чорні Запорожці" здійснили безпрецедентну операцію на ворожій території.
- FPV-дрони вдарили по дороговартісній російській вогневій системі.
Військовослужбовці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців здійснили безпрецедентну бойову операцію. Під час неї бійці вперше уразили та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території Росії.
Про таке поінформували в пресслужбі батальйону 2 лютого. Успішне знищення техніки зафіксували на відео.
Що відомо про операцію українських бійців?
Ураження російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" сталося у Бєлгородській області Росії.
Зауважимо, ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами.
Тепер ця "машина смерті" – купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV,
– наголосили в батальйоні.
На оприлюднених кадрах зафіксовано чотири влучні удари FPV-дронів по цілі, після яких відбулася сильна детонація боєзапасу. До слова, вартість важкої вогнеметної системи ТОС-1А перевищує 10 мільйонів доларів.
Ураження "Солцепьока": дивіться відео
Як українські оборонці відпрацьовують по ворожих цілях?
Сили оборони України 2 лютого здійснили серію вогневих ударів по ключових військових цілях на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили два командні пункти та склад із боєприпасами. Атаки були спрямовані на об'єкти в районі Курахівки Донецької області, а також поблизу Успенівки й Гуляйполя на Запоріжжі.
Водночас бійці підрозділу "Азов" за допомогою FPV-дронів знищили два російські безпілотні апарати типу Merlin-VR. За оцінками, вартість ліквідованих дронів сягає близько 600 тисяч доларів, що робить їх одними з найдорожчих зразків у арсеналі армії країни-агресорки.
Крім того, українські захисники напередодні, 1 лютого, завдали ударів по інших військових об'єктах противника на окупованих територіях, зокрема по ремонтній базі в Запорізькій області та пункту управління безпілотними системами на Донеччині.