Ядерні погрози Росії: чи можуть вони зупинити український контрнаступ
Росія не припиняє ядерний шантаж і посилює його, зокрема, рішенням про переміщення відповідної зброї до Білорусі. Все це відбувається на фоні українського контрнаступу, що дуже прогнозовано.
Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він пояснив, чи прораховувала Україна можливі сценарії із застосуванням Росією ядерної зброї.
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Погрози Заходу
Своїм ядерним шантажем Росія переслідує дві мети. По-перше, відбувається ескалація погроз Заходу на фоні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Країна-агресорка порушує базові функції безпеки, які діяли ще після Холодної війни. Мовиться про ядерне роззброєння пострадянських країн.
"Один із пунктів, який планується на саміті НАТО, – глобальна система безпеки і підвищення обороноздатності східного флангу НАТО. Другий пункт – пропозиція Німеччини щодо створення єдиного простору системи протиповітряної оборони. На цьому тлі проігнорувати і сказати, що ядерка в Білорусі не має жодного значення, – неможливо", – відзначив військовий експерт.
Олекандр Мусієнко про ядерні погрози Росії: дивитись відео
По-друге, ядерний шантаж – спроба Росії зупинити український контрнаступ, що було дуже прогнозовано. Зокрема, вплинути на партнерів і їхню допомогу. Але і цей план окупантів провалився.
Я впевнений, усі ризики, які можуть бути, прораховувалися Україною під час контрнаступальних дій. Якщо б ми розуміли, що є ризик застосування тактичної ядерної зброї, якщо ми зайдемо на Південь і деокупуємо Крим, мабуть, ніхто б цього не планував і наступ не починався. Вочевидь це враховано і ми продовжуємо діяти,
– пояснив Мусієнко.
Істерія продовжиться
Росіяни продовжать спекулювати темою ядерної зброї, упевнений Олександр Мусієнко. Але для України важливі не вони, а ситуація на ЗАЕС.
"Зауважте, як це активізувалося після заяви, що Україна звільнила населений пункт П’ятихатки. Мабуть, навряд чи хто у США знайде його на карті, але знайдуть ЗАЕС і побачать, що рух українських військ може бути продовжений туди. Відповідно росіяни майже одразу поширили цю інформацію", – припустив військовий експерт.
Тому наразі варто бути готовими до російських інформаційних "вкидів" щодо "брудної бомби", яку "готує" Україна і подібних історій – це все провокація ворога і шантаж з метою зупинити контрнаступ.
Російська ядерна зброя у Білорусі: що відомо
- Кремлівський диктатор Владімір Путін 16 червня заявив про переміщення першої частини тактичної ядерної зброї до Білорусі. Утім, є припущення, що Росія могла перемістити і стратегічну ядерну зброю. Зокрема, мовиться про ядерний комплекс "Тополь-М" та підготовку провокації.
- Росія хоче на постійній основі тримати ядерку у Білорусі, аби консолідувати фактичний контроль над країною. Повернути зброю країна-агресор може у випадку поступок з боку США та НАТО. Мовиться про "виведення всієї американської ядерної зброї на територію США" та демонтаж ядерної інфраструктури в Європі.
- Білорусь фактично втратила свою незалежність і суверенітет. Лукашенко став повноправним васалом Росії і тепер вона точно перешкоджатиме білорусам у зміні влади, або й сама докладе до цього руку, поставивши вигідного для себе гравця.