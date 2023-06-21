Ядерні погрози Росії: чи можуть вони зупинити український контрнаступ

Росія не припиняє ядерний шантаж і посилює його, зокрема, рішенням про переміщення відповідної зброї до Білорусі. Все це відбувається на фоні українського контрнаступу, що дуже прогнозовано.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він пояснив, чи прораховувала Україна можливі сценарії із застосуванням Росією ядерної зброї.

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Погрози Заходу

Своїм ядерним шантажем Росія переслідує дві мети. По-перше, відбувається ескалація погроз Заходу на фоні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Країна-агресорка порушує базові функції безпеки, які діяли ще після Холодної війни. Мовиться про ядерне роззброєння пострадянських країн.

"Один із пунктів, який планується на саміті НАТО, – глобальна система безпеки і підвищення обороноздатності східного флангу НАТО. Другий пункт – пропозиція Німеччини щодо створення єдиного простору системи протиповітряної оборони. На цьому тлі проігнорувати і сказати, що ядерка в Білорусі не має жодного значення, – неможливо", – відзначив військовий експерт.

Олекандр Мусієнко про ядерні погрози Росії: дивитись відео

По-друге, ядерний шантаж – спроба Росії зупинити український контрнаступ, що було дуже прогнозовано. Зокрема, вплинути на партнерів і їхню допомогу. Але і цей план окупантів провалився.

Я впевнений, усі ризики, які можуть бути, прораховувалися Україною під час контрнаступальних дій. Якщо б ми розуміли, що є ризик застосування тактичної ядерної зброї, якщо ми зайдемо на Південь і деокупуємо Крим, мабуть, ніхто б цього не планував і наступ не починався. Вочевидь це враховано і ми продовжуємо діяти,

– пояснив Мусієнко.

Істерія продовжиться

Росіяни продовжать спекулювати темою ядерної зброї, упевнений Олександр Мусієнко. Але для України важливі не вони, а ситуація на ЗАЕС.

"Зауважте, як це активізувалося після заяви, що Україна звільнила населений пункт П’ятихатки. Мабуть, навряд чи хто у США знайде його на карті, але знайдуть ЗАЕС і побачать, що рух українських військ може бути продовжений туди. Відповідно росіяни майже одразу поширили цю інформацію", – припустив військовий експерт.

Тому наразі варто бути готовими до російських інформаційних "вкидів" щодо "брудної бомби", яку "готує" Україна і подібних історій – це все провокація ворога і шантаж з метою зупинити контрнаступ.

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