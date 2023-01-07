Український нардеп висунувся в президенти ПАРЄ

Нардеп Олександр Мережко заявив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ. Також він розповів про те, що хоче змінити в Асамблеї.

Так, народеп від партії "Слуга народу" й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко хоче стати президентом ПАРЄ.

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Що Мережко хоче змінити в ПАРЄ

Загалом програма українського кандидата на пост президента ПАРЄ складається з трьох головних пунктів:

відновлення демократії всередині ПАРЄ й створення справжніх конкурентних виборів. За словами Мережка, зараз в Асамблеї "вибори без виборів".

ліквідація всіх російських чи проросійських впливів всередині ПАРЄ. Кандидат наголосив, що ці зміни мають бути невідворотними і не допускати повернення до політики "діалогу" з Росією.

ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини. Треба активно протидіяти системним порушенням прав людини і злочинам проти прав людини, які скоюють країни, що не є членами Ради Європи, але які мають наслідки в країнах членах Ради Європи.

Також Мережко оприлюднив копію листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом. Він написав, що щиро вдячний колегам за підтримку.

Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи,

– написав Мережко.



Копія листа нардепів / Олександр Мережко

Парламентська асамблея Ради Європи – це консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи. Представники ПАРЄ складають доповіді про діяльність європейських країн, політиків, громадських організацій, а також приймають резолюції (рішення) для вирішення тих чи інших проблем. Асамблея є одним із найголовніших статутних органів Ради Європи, голова якої змінюється щорічно. Мета ПАРЄ – захищати демократію та права людини, вирішувати проблеми дискримінації, ксенофобії, екологічні загрози тощо.