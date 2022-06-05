За хабарництво та корупцію: українського нардепа затримали у Молдові

Прикордонна поліція Молдови затримала депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа було оголошено в розшук за запитом Білорусі.

Про це повідомляє молдавське видання Deschide.MD, посилаючись на власні джерела. Наразі нардеп перебуває у слідчому ізоляторі.

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Яковенка звинувачують у хабарництві та корупції

Яковенко був затриманий прикордонною поліцією в Республіці Молдова та доставлений до слідчого ізолятора. Причиною затримання стало його оголошення у розшук лінією Інтерполу Білорусі.

У бесіді з журналістами голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю засвідчив, що "мінська влада звинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції". Ймовірно, невдовзі депутата чекає екстрадиція до Білорусі.

Начальниця відділу зв'язків із громадськістю прикордонної поліції Молдови Раїса Новічі пообіцяла невдовзі надати коментарі щодо справи.

Євген Яковенко: довідка

З 2001 року Яковенко обіймає посаду директора ПП ТПК "Алькон" у Дніпрі.

Українським парламентарем підприємець став лише у 2019 році. Тоді він був одним із кандидатів від партії "Батьківщина".

Під час тогорічних виборів переміг по округу №52 в Донецькій області. Тоді ж опонент Яковенка звинуватив його у підкупі виборців та фальсифікації виборів.

Станом на 2019 рік задекларував готівки на 56 мільйонів гривень.

Інтерпол залишає Росію у своїх лавах

Після жорстокого нападу на Україну Депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС виключити Росію з впливових багатосторонніх організацій, зокрема Інтерполу. Утім, міжнародна організація вирішила залишити державу-агресорку у своїх лавах. В Інтерполі заявили, що у статуті організації немає статті, яка передбачає введення санкцій проти держав-членів.

Вони наголосили, що у статуті Інтерполу йдеться про те, що ця організація повинна співпрацювати з правоохоронцями та забезпечувати відкриті канали зв'язку. До того ж мандат організації не передбачає запровадження санкцій чи каральних заходів.

Також в статуті організації відсутня стаття про можливість призупинення членства країни.

Попри відмову виключити Росію із держав-членів, Інтерпол все-таки вирішив направляти запити з московського бюро спершу у Генеральний секретаріат організації, а не напряму в ту чи іншу країну. Це необхідно для того, щоб перевіряти російські запити на відповідність правилам організації.

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