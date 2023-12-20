"Наші голоси проб'ються крізь фанеру": в Одесі відновили графіті про полонених захисників

Наприкінці листопада в Одесі створили надпис-нагадування "Зараз усі у полоні свят... А хтось у полоні на свята". Майже через місяць малюнок раптово закрили. Втім, автори відновили його вранці 20 грудня.

Надпис про полонених з'явився на проспекті Шевченка ще 25 листопада. Згодом, 17 грудня, тут пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя. Через день після цього надпис зник. Чому саме і як вирішилася ситуація, розповідає 24 Канал.

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"Зараз усі в полоні свят…. А хтось у полоні на свята"

Майже місяць тому на проспекті Шевченка одесити зробили надпис-нагадування "Зараз усі у полоні свят…. А хтось у полоні на свята".

Як створювали надпис про полонених: дивіться відео

Місце обрали не випадково. Ця будівля була зруйнована внаслідок ракетного обстрілу 14 червня, зауважив співавтор малюнка Дмитро.

17 грудня на проспекті Шевченка родичі та близькі захисників, які перебувають у російському полоні, провели акцію "Не мовчи! Полон вбиває".

В Одесі пройшла акція на підтримку полонених: дивіться відео

А вже 19 грудня надпис-нагадування про військовополонених раптово зник.

Уже незабаром після акції надпис зник / Фото з інстаграму автора надпису

Серед тих, хто з перших помітив це, був і Олег. Молодий чоловік вирішив спробувати відновити все. Тож ввечері прийшов на місце з шурупокрутом.

Мені здалося, що вони його просто заколотили. Взяв шуруповерт і прибіг. Буквально перед цим був мітинг щодо полонених з проханням їх повернути, а вже наступного дня перевертають мурал, присвячений полоненим. Так не можна. Це лицемірство, повна ганьба,

– підкреслив Олег.

Олег намагався відновити надпис самостійно / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Вранці 20 грудня автори малюнку та небайдужі одесити прийшли, щоб розібратися в ситуації.

Одесити зібралися, щоб відновити надпис / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

"Вчора ми дізналися, що цей надпис не зруйнували, а листи перегорнули, залишивши лише прапор", – зазначив співавтор Дмитро.

На проспект Шевченка прийшла й Аліса. Дівчина тримала в руках плакат "Наші голоси проб'ються крізь фанеру".

Я вважаю, що це неповага, колись ось так беруть і просто перевертають фанеру, просто плюють в обличчя. Тому такий меседж (на плакаті – 24 Канал), що нас буде чутно і крізь фанеру, і якби я могла дописати, то написала б, і крізь стіни, і всі нас почують,

– підкреслила Аліса.

"Наші голоси проб'ються крізь фанеру" / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Як з'ясувалося, надпис перевернули охоронці. За словами чоловіків, до будівлі часто залазять безхатьки. Листи знімають, а назад вже не ставлять, тож часто вони валяються, сказав один з охоронців.

Охоронці сказали, що залазять безхатьки й намагаються щось вкрасти. Був випадок, коли відкрутили 3 чи 4 листи. Вони думали, що це може бути хтось з проросійською позицією і ті хто проти цього напису. Тож вирішили зробити експеримент і перегорнули листи, щоб подивитися, буде хтось намагатися зняти це чи ні,

– розповів Дмитро.

Співавтор малюнка зазначив, що все вирішили без агресії. Припустив, те, що відбулося, – просто непорозуміння.

Нам дали дозвіл і сприяли тому, щоб ми відновили цей напис. Надали нам шуруповерт, драбину. Гадаю, що ситуація вичерпана. Надалі будемо дивитися разом, що буде відбуватися з цим написом,

– підкреслив Дмитро.

Також чоловік закликав завжди пам'ятати про тих, завдяки кому можемо святкувати, говорити українською й ходити вільними містами.

"Якщо ви гадаєте, що війна десь там – це нагадування всім, що війна усюди. У кожному місці. І якщо не рвуться снаряди й не прилітають ракети, це ціна тих людей, котрі зараз перебувають у полоні, ціна людей, котрих ми вже ніколи не побачимо, ціна людей, котрі своїм життям тримають цю лінію фронту", – підкреслив Дмитро.

Листи фанери відкрутили й повернули назад. Тож на будівлі знову здалеку видніється напис-нагадування "Зараз усі у полоні свят… А хтось у полоні на свята".

Як в Одесі відновили напис-нагадування про полонених / Фото Юлії Муріної

За це рідні та близькі полонених захисників Азовсталі подякували активістам оплесками.

"Наші хлопці обороняли усіх, а не тільки свої сім'ї"

Анна – учасниця ГО "Волю захисникам Маріуполя", подруга полоненого, організовує акції на підтримку наших воїнів. Ділиться, новина, що надпис перевернули, викликала великий резонанс.

Хочеться дуже звернутися до нашого суспільства і сказати про те, що мені дуже і дуже соромно за своїх співгромадян, які це роблять. Тому що наші близькі перебувають понад півтора року у ворожому полоні. Ми говоримо про те, що влада має про них пам'ятати, а що казати, якщо навіть суспільство не пам'ятає і просто спеціально ганебно бере й забирає ці написи. Звичайно, що усе відновили. Будемо відновлювати далі й будемо повертати наших близьких,

– підкреслила Анна.

Також закликала долучатися до акцій на підтримку військовополонених.

Усі без виключення захисники та захисниці України мають бути звільнені з полону російського агресора. Наразі цей процес обміну ускладнений. Однак ми не повинні сидіти склавши руки. Варто робити все можливе для порятунку наших Героїв.