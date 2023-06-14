На жаль, в Одесі є влучання з жертвами та пораненими. 24 Канал детальніше розповість все про нічну атаку міста.

Важливо Сили ППО знищили вночі 3 "Калібри" і 9 "Шахедів": які області атакував ворог

Скільки знищили ракет в Одесі

Зранку в ОК "Південь" розповіли, що по Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2️ ракети збито.

Смертельні руйнування в Одесі

Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення.

Наразі триває розбір завалів – під ними можуть бути люди.

Наслідки ракетного удару по Одесі / фото ОК "Південь"

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки

У ДСНС зазначили, що також внаслідок атаки відбулось руйнування будівлі бізнесцентру та загоряння автомобіля на парковці. Пожежу авто ліквідовано. Зараз на місці працюють психологи, та інформація уточнюється.

Рятувальники борються з наслідками атаки в Одесі / фото ДСНС

Пошуково-рятувальна операція завершена

У МВС України повідомили, що станом на ранок 14 червня пошуково-рятувальна операція в Одесі завершена. Відомо про 3 загиблих та 13 поранених.

Зараз потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

З акваторії Чорного моря ворог завдав удару 4 крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Зі східного узбережжя Азовського моря росіяни атакували 10-ма іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" на південно-східному напрямку. Дев’ять – збито.

З Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наразі наслідки уточнюються.

Тож загалом силами та засобами Повітряних сил під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів "Shahed-136/131".