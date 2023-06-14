К сожалению, в Одессе есть попадания с жертвами и ранеными. 24 Канал подробнее расскажет все о ночной атаке города.

Важно Силы ПВО уничтожили ночью 3 "Калибра" и 9 "Шахедов": какие области атаковал враг

Сколько уничтожили ракет в Одессе

Утром в ОК "Юг" рассказали, что по Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" с акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2️ ракеты сбиты.

Смертельные разрушения в Одессе

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения.

Сейчас идет разбор завалов – под ними могут быть люди.

Последствия ракетного удара по Одессе / фото ОК "Юг"

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки

В ГСЧС отметили, что также в результате атаки произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке. Пожар авто ликвидирован. Сейчас на месте работают психологи, и информация уточняется.

Спасатели борются с последствиями атаки в Одессе / фото ГСЧС

Поисково-спасательная операция завершена

В МВД Украины сообщили, что по состоянию на утро 14 июня поисково-спасательная операция в Одессе завершена. Известно о 3 погибших и 13 раненых.

Сейчас пострадавшим оказывается как медицинская, так и психологическая помощь.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

С акватории Черного моря враг нанес удар 4 крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесщины. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря россияне атаковали 10 иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Девять – сбито.

Из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Сейчас последствия уточняются.

В общей сложности силами и средствами Воздушных сил во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов "Shahed-136/131".