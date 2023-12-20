Надпис про полонених з'явився на проспекті Шевченка ще 25 листопада. Згодом, 17 грудня, тут пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя. Через день після цього надпис зник. Чому саме і як вирішилася ситуація, розповідає 24 Канал.

Читайте також "Моє серце в полоні": по всій Україні рідні полонених проводять акції

"Зараз усі в полоні свят…. А хтось у полоні на свята"

Майже місяць тому на проспекті Шевченка одесити зробили надпис-нагадування "Зараз усі у полоні свят…. А хтось у полоні на свята".

Як створювали надпис про полонених: дивіться відео

Місце обрали не випадково. Ця будівля була зруйнована внаслідок ракетного обстрілу 14 червня, зауважив співавтор малюнка Дмитро.

17 грудня на проспекті Шевченка родичі та близькі захисників, які перебувають у російському полоні, провели акцію "Не мовчи! Полон вбиває".

В Одесі пройшла акція на підтримку полонених: дивіться відео

А вже 19 грудня надпис-нагадування про військовополонених раптово зник.

Уже незабаром після акції надпис зник / Фото з інстаграму автора надпису

Серед тих, хто з перших помітив це, був і Олег. Молодий чоловік вирішив спробувати відновити все. Тож ввечері прийшов на місце з шурупокрутом.

Мені здалося, що вони його просто заколотили. Взяв шуруповерт і прибіг. Буквально перед цим був мітинг щодо полонених з проханням їх повернути, а вже наступного дня перевертають мурал, присвячений полоненим. Так не можна. Це лицемірство, повна ганьба,

– підкреслив Олег.

Олег намагався відновити надпис самостійно / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Вранці 20 грудня автори малюнку та небайдужі одесити прийшли, щоб розібратися в ситуації.

Одесити зібралися, щоб відновити надпис / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

"Вчора ми дізналися, що цей надпис не зруйнували, а листи перегорнули, залишивши лише прапор", – зазначив співавтор Дмитро.

На проспект Шевченка прийшла й Аліса. Дівчина тримала в руках плакат "Наші голоси проб'ються крізь фанеру".

Я вважаю, що це неповага, колись ось так беруть і просто перевертають фанеру, просто плюють в обличчя. Тому такий меседж (на плакаті – 24 Канал), що нас буде чутно і крізь фанеру, і якби я могла дописати, то написала б, і крізь стіни, і всі нас почують,

– підкреслила Аліса.

"Наші голоси проб'ються крізь фанеру" / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Як з'ясувалося, надпис перевернули охоронці. За словами чоловіків, до будівлі часто залазять безхатьки. Листи знімають, а назад вже не ставлять, тож часто вони валяються, сказав один з охоронців.

Охоронці сказали, що залазять безхатьки й намагаються щось вкрасти. Був випадок, коли відкрутили 3 чи 4 листи. Вони думали, що це може бути хтось з проросійською позицією і ті хто проти цього напису. Тож вирішили зробити експеримент і перегорнули листи, щоб подивитися, буде хтось намагатися зняти це чи ні,

– розповів Дмитро.

Співавтор малюнка зазначив, що все вирішили без агресії. Припустив, те, що відбулося, – просто непорозуміння.

Нам дали дозвіл і сприяли тому, щоб ми відновили цей напис. Надали нам шуруповерт, драбину. Гадаю, що ситуація вичерпана. Надалі будемо дивитися разом, що буде відбуватися з цим написом,

– підкреслив Дмитро.

Також чоловік закликав завжди пам'ятати про тих, завдяки кому можемо святкувати, говорити українською й ходити вільними містами.

"Якщо ви гадаєте, що війна десь там – це нагадування всім, що війна усюди. У кожному місці. І якщо не рвуться снаряди й не прилітають ракети, це ціна тих людей, котрі зараз перебувають у полоні, ціна людей, котрих ми вже ніколи не побачимо, ціна людей, котрі своїм життям тримають цю лінію фронту", – підкреслив Дмитро.

Листи фанери відкрутили й повернули назад. Тож на будівлі знову здалеку видніється напис-нагадування "Зараз усі у полоні свят… А хтось у полоні на свята".

Як в Одесі відновили напис-нагадування про полонених / Фото Юлії Муріної

За це рідні та близькі полонених захисників Азовсталі подякували активістам оплесками.

"Наші хлопці обороняли усіх, а не тільки свої сім'ї"

Анна – учасниця ГО "Волю захисникам Маріуполя", подруга полоненого, організовує акції на підтримку наших воїнів. Ділиться, новина, що надпис перевернули, викликала великий резонанс.

Хочеться дуже звернутися до нашого суспільства і сказати про те, що мені дуже і дуже соромно за своїх співгромадян, які це роблять. Тому що наші близькі перебувають понад півтора року у ворожому полоні. Ми говоримо про те, що влада має про них пам'ятати, а що казати, якщо навіть суспільство не пам'ятає і просто спеціально ганебно бере й забирає ці написи. Звичайно, що усе відновили. Будемо відновлювати далі й будемо повертати наших близьких,

– підкреслила Анна.

Також закликала долучатися до акцій на підтримку військовополонених.

Зверніть увагу! Усі без виключення захисники та захисниці України мають бути звільнені з полону російського агресора. Наразі цей процес обміну ускладнений. Однак ми не повинні сидіти склавши руки. Варто робити все можливе для порятунку наших Героїв.