Надпись о пленных появилась на проспекте Шевченко еще 25 ноября. Затем, 17 декабря, здесь прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Через день после этого надпись исчезла. Почему и как разрешилась ситуация, рассказывает 24 Канал.
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"Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники"
Почти месяц назад на проспекте Шевченко одесситы сделали надпись-напоминание "Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники".
Как создавали надпись о пленных: смотрите видео
Место выбрали не случайно. Это здание было разрушено в результате ракетного обстрела 14 июня, заметил соавтор рисунка Дмитрий.
17 декабря на проспекте Шевченко родственники и близкие защитников, которые находятся в российском плену, провели акцию "Не молчи! Плен убивает".
В Одессе прошла акция в поддержку пленных: смотрите видео
А уже 19 декабря надпись-напоминание о военнопленных внезапно исчезла.
Уже вскоре после акции надпись исчезла / Фото из инстаграма автора надписи
Среди тех, кто первым заметил это, был и Олег. Молодой человек решил попытаться восстановить все. Вечером пришел на место с шуруповертом.
Мне показалось, что они его просто заколотили. Взял шуруповерт и прибежал. Буквально перед этим был митинг относительно пленных с просьбой их вернуть, а уже на следующий день переворачивают мурал, посвященный пленным. Так нельзя. Это лицемерие, полный позор,
– подчеркнул Олег.
Олег пытался восстановить надпись самостоятельно / Фото Юлии Муриной, 24 Канал
Утром 20 декабря авторы рисунка и неравнодушные одесситы пришли, чтобы разобраться в ситуации.
Одесситы собрались, чтобы восстановить надпись / Фото Юлии Муриной, 24 Канал
"Вчера мы узнали, что эту надпись не разрушили, а листы перевернули, оставив только флаг", – отметил соавтор Дмитрий.
На проспект Шевченко пришла и Алиса. Девушка держала в руках плакат "Наши голоса пробьются сквозь фанеру".
Я считаю, что это неуважение, когда вот так берут и просто переворачивают фанеру, просто плюют в лицо. Поэтому такой месседж (на плакате – 24 Канал), что нас будет слышно и сквозь фанеру, и если бы я могла дописать, то написала бы, и сквозь стены, и все нас услышат,
– подчеркнула Алиса.
"Наши голоса пробьются сквозь фанеру" / Фото Юлии Муриной, 24 Канал
Как выяснилось, надпись перевернули охранники. По словам мужчин, в здание часто залезают бездомные. Листы снимают, а обратно уже не ставят, поэтому часто они валяются, сказал один из охранников.
Охранники сказали, что залезают бездомные и пытаются что-то украсть. Был случай, когда открутили 3 или 4 листа. Они думали, что это может быть кто-то с пророссийской позицией и те кто против этой надписи. Поэтому решили сделать эксперимент и перевернули листы, чтобы посмотреть, будет кто-то пытаться снять это или нет,
– рассказал Дмитрий.
Соавтор рисунка отметил, что все решили без агрессии. Предположил, то, что произошло, – просто недоразумение.
Нам дали разрешение и способствовали тому, чтобы мы восстановили эту надпись. Предоставили нам шуруповерт, лестницу. Думаю, что ситуация исчерпана. В дальнейшем будем смотреть вместе, что будет происходить с этой надписью,
– подчеркнул Дмитрий.
Также мужчина призвал всегда помнить о тех, благодаря кому можем праздновать, говорить на украинском и ходить свободными городами.
"Если вы думаете, что война где-то там – это напоминание всем, что война везде. В каждом месте. И если не рвутся снаряды и не прилетают ракеты, это цена тех людей, которые сейчас находятся в плену, цена людей, которых мы уже никогда не увидим, цена людей, которые своей жизнью держат эту линию фронта", – подчеркнул Дмитрий.
Листы фанеры открутили и повернули назад. Поэтому на здании снова издалека видна надпись-напоминание "Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники".
Как в Одессе восстановили надпись о пленных / Фото Юлии Муриной
За это родные и близкие пленных защитников Азовстали поблагодарили активистов аплодисментами.
"Наши ребята защищали всех, а не только свои семьи"
Анна – участница ОО "Волю защитникам Мариуполя", подруга пленного, организовывает акции в поддержку наших воинов. Делится, новость, что надпись перевернули, вызвала большой резонанс.
Хочется очень обратиться к нашему обществу и сказать о том, что мне очень и очень стыдно за своих сограждан, которые это делают. Потому что наши близкие находятся более полутора лет во вражеском плену. Мы говорим о том, что власть должна о них помнить, а что говорить, если даже общество не помнит и просто специально позорно берет и забирает эти надписи. Конечно, что все восстановили. Будем восстанавливать дальше и будем возвращать наших близких,
– подчеркнула Анна.
Также призвала присоединяться к акциям в поддержку военнопленных.