Надпись о пленных появилась на проспекте Шевченко еще 25 ноября. Затем, 17 декабря, здесь прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Через день после этого надпись исчезла. Почему и как разрешилась ситуация, рассказывает 24 Канал.

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"Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники"

Почти месяц назад на проспекте Шевченко одесситы сделали надпись-напоминание "Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники".

Как создавали надпись о пленных: смотрите видео

Место выбрали не случайно. Это здание было разрушено в результате ракетного обстрела 14 июня, заметил соавтор рисунка Дмитрий.

17 декабря на проспекте Шевченко родственники и близкие защитников, которые находятся в российском плену, провели акцию "Не молчи! Плен убивает".

В Одессе прошла акция в поддержку пленных: смотрите видео

А уже 19 декабря надпись-напоминание о военнопленных внезапно исчезла.

Уже вскоре после акции надпись исчезла / Фото из инстаграма автора надписи

Среди тех, кто первым заметил это, был и Олег. Молодой человек решил попытаться восстановить все. Вечером пришел на место с шуруповертом.

Мне показалось, что они его просто заколотили. Взял шуруповерт и прибежал. Буквально перед этим был митинг относительно пленных с просьбой их вернуть, а уже на следующий день переворачивают мурал, посвященный пленным. Так нельзя. Это лицемерие, полный позор,

– подчеркнул Олег.

Олег пытался восстановить надпись самостоятельно / Фото Юлии Муриной, 24 Канал

Утром 20 декабря авторы рисунка и неравнодушные одесситы пришли, чтобы разобраться в ситуации.

Одесситы собрались, чтобы восстановить надпись / Фото Юлии Муриной, 24 Канал

"Вчера мы узнали, что эту надпись не разрушили, а листы перевернули, оставив только флаг", – отметил соавтор Дмитрий.

На проспект Шевченко пришла и Алиса. Девушка держала в руках плакат "Наши голоса пробьются сквозь фанеру".

Я считаю, что это неуважение, когда вот так берут и просто переворачивают фанеру, просто плюют в лицо. Поэтому такой месседж (на плакате – 24 Канал), что нас будет слышно и сквозь фанеру, и если бы я могла дописать, то написала бы, и сквозь стены, и все нас услышат,

– подчеркнула Алиса.

"Наши голоса пробьются сквозь фанеру" / Фото Юлии Муриной, 24 Канал

Как выяснилось, надпись перевернули охранники. По словам мужчин, в здание часто залезают бездомные. Листы снимают, а обратно уже не ставят, поэтому часто они валяются, сказал один из охранников.

Охранники сказали, что залезают бездомные и пытаются что-то украсть. Был случай, когда открутили 3 или 4 листа. Они думали, что это может быть кто-то с пророссийской позицией и те кто против этой надписи. Поэтому решили сделать эксперимент и перевернули листы, чтобы посмотреть, будет кто-то пытаться снять это или нет,

– рассказал Дмитрий.

Соавтор рисунка отметил, что все решили без агрессии. Предположил, то, что произошло, – просто недоразумение.

Нам дали разрешение и способствовали тому, чтобы мы восстановили эту надпись. Предоставили нам шуруповерт, лестницу. Думаю, что ситуация исчерпана. В дальнейшем будем смотреть вместе, что будет происходить с этой надписью,

– подчеркнул Дмитрий.

Также мужчина призвал всегда помнить о тех, благодаря кому можем праздновать, говорить на украинском и ходить свободными городами.

"Если вы думаете, что война где-то там – это напоминание всем, что война везде. В каждом месте. И если не рвутся снаряды и не прилетают ракеты, это цена тех людей, которые сейчас находятся в плену, цена людей, которых мы уже никогда не увидим, цена людей, которые своей жизнью держат эту линию фронта", – подчеркнул Дмитрий.

Листы фанеры открутили и повернули назад. Поэтому на здании снова издалека видна надпись-напоминание "Сейчас все в плену праздников... А кто-то в плену на праздники".

Как в Одессе восстановили надпись о пленных / Фото Юлии Муриной

За это родные и близкие пленных защитников Азовстали поблагодарили активистов аплодисментами.

"Наши ребята защищали всех, а не только свои семьи"

Анна – участница ОО "Волю защитникам Мариуполя", подруга пленного, организовывает акции в поддержку наших воинов. Делится, новость, что надпись перевернули, вызвала большой резонанс.

Хочется очень обратиться к нашему обществу и сказать о том, что мне очень и очень стыдно за своих сограждан, которые это делают. Потому что наши близкие находятся более полутора лет во вражеском плену. Мы говорим о том, что власть должна о них помнить, а что говорить, если даже общество не помнит и просто специально позорно берет и забирает эти надписи. Конечно, что все восстановили. Будем восстанавливать дальше и будем возвращать наших близких,

– подчеркнула Анна.

Также призвала присоединяться к акциям в поддержку военнопленных.

Обратите внимание! Все без исключения защитники и защитницы Украины должны быть освобождены из плена российского агрессора. Сейчас этот процесс обмена затруднен. Однако мы не должны сидеть сложа руки. Стоит делать все возможное для спасения наших Героев.