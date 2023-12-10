24 Канал сообщал, что в Харькове родные защитников Мариуполя вышли на акцию. Более 2 тысяч защитников Мариуполя до сих пор в плену россиян. Родные не знают, что с ними, потому что со многими в последний раз связывались во время боевых действий на "Азовстали", то есть 580 дней назад.

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Родные пленных провели акцию 10 декабря

Общеукраинская акция называлась "Не молчи! Плен убивает!" Она прошла 10 декабря в ряде городов: Киеве, Кривом Роге, Кременчуге, Львове, Черкассах, Виннице, Хмельницком. В частности, во Львове более ста семей собрались возле оперного театра.

Мне кажется, что их вывезли в Россию. Я хочу услышать голос своего сына и три слова: "Мама, я жив",

– говорит Наталья Харив, мама военнопленного азовца Назара Харива.

Она отметила, что неизвестность убивает, а часто родные могут что-то узнать о своих детях, родителях, братьях и сестрах только из рассказов вышедших из плена.

Родные пленных провели акцию 10 декабря 2023 года: смотрите видео "Радио Свобода"

"Не плачь, нас пленили": что родные знают о судьбе пленных

Эля, супруга военного 74-й бригады, пришедшая на акцию в Днепре, говорит: новостей о муже нет целый год.

Мой муж сказал: "Кис, не плачь, нас взяли в плен". И связь оборвалась. Что он в плену – подтверждено Красным Крестом в мае прошлого года. Выплаты нам выплачивают, часть помогает организационно. Но нам деньги не нужны – нужно, чтобы родные были дома. За год не обменян ни один разведчик. Их пытают, их осуждают за преступления, которых они не совершали. Мы даже не знаем точно, в каких условиях они содержатся. Ровно год, как у меня нет новостей – ни где он, ни какое состояние. Вообще ничего,

– говорит женщина.

Киевскую акцию посетили несколько сот человек. На ней были и бойцы, прошедшие плен, – военный медик и командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская ("Тайра") и бывшая пресс-офицер бригады "Азов" Валерия Суботина ("Нава"). Мероприятие называлось "Потерянная связь": участники стали в круг, говоря, что стоят щитом за наших военнопленных.

Акция "Потерянная связь", Киев, 10 декабря 2023 / Фото "Громадское"

Присоединились представители бригад, международных организаций, волонтеров и благотворителей. Акцию посетили представители Министерства по делам ветеранов и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Родные держали плакаты с щемящими надписями:

"Мое сердце в плену";

"Боритесь за них так, как они боролись за нас";

"Пока мы празднуем – их пытают";

"Кричи о них здесь, пока они кричат из-за пыток там";

"Они тоже ждут чуда";

"Верните смысл моей жизни";

"У пленных азовцев гниют раны – у равнодушных гниет душа";

"Я еще в плену, пока там "Азов";

"Пока кто-то в плену праздников – они на праздники в плену";

"Сын, обнимаю сквозь космос, береги себя".

Также на фото с акции часто можно увидеть призывы освободить отца, сына, брата и вообще – защитников "Азовстали".

К чему призывают организаторы акции

Власти вместе с обществом должны опомниться и направить усилия на то, чтобы вернуть волю своим плененным дочерям и сыновьям. Потому что без этого шансы одержать победу в битве за право определять судьбу намного ниже,

– говорит руководительница общественной организации "Женщины из стали" и организатор демонстрации в Киеве Наталья Зарицкая.

Обратите внимание! Об украинских пленных вспоминают не так часто в медиапространстве, а зря. Важно постоянно напоминать о наших в плену, потому что так мы приблизим их возвращение. Плакат, посвященный защитникам Азовстали, еще висит на Софийской площади в Киеве. Придя посмотреть на елку – задонатьте на ВСУ! Война продолжается, помните об этом!

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Что сейчас с доступом Украины к пленникам

4 декабря стало известно, что Россия впервые допустила Украину к военнопленным. 119 наших героев показали по видео. Как сообщил Лубинец, этого было непросто добиться. До конца года таких видеовстреч будет еще три. Некоторым пленникам разрешили записать видео к родным и даже позвонить.