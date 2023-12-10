24 Канал сообщал, что в Харькове родные защитников Мариуполя вышли на акцию. Более 2 тысяч защитников Мариуполя до сих пор в плену россиян. Родные не знают, что с ними, потому что со многими в последний раз связывались во время боевых действий на "Азовстали", то есть 580 дней назад.
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Родные пленных провели акцию 10 декабря
Общеукраинская акция называлась "Не молчи! Плен убивает!" Она прошла 10 декабря в ряде городов: Киеве, Кривом Роге, Кременчуге, Львове, Черкассах, Виннице, Хмельницком. В частности, во Львове более ста семей собрались возле оперного театра.
Мне кажется, что их вывезли в Россию. Я хочу услышать голос своего сына и три слова: "Мама, я жив",
– говорит Наталья Харив, мама военнопленного азовца Назара Харива.
Она отметила, что неизвестность убивает, а часто родные могут что-то узнать о своих детях, родителях, братьях и сестрах только из рассказов вышедших из плена.
Родные пленных провели акцию 10 декабря 2023 года: смотрите видео "Радио Свобода"
"Не плачь, нас пленили": что родные знают о судьбе пленных
Эля, супруга военного 74-й бригады, пришедшая на акцию в Днепре, говорит: новостей о муже нет целый год.
Мой муж сказал: "Кис, не плачь, нас взяли в плен". И связь оборвалась. Что он в плену – подтверждено Красным Крестом в мае прошлого года. Выплаты нам выплачивают, часть помогает организационно. Но нам деньги не нужны – нужно, чтобы родные были дома. За год не обменян ни один разведчик. Их пытают, их осуждают за преступления, которых они не совершали. Мы даже не знаем точно, в каких условиях они содержатся. Ровно год, как у меня нет новостей – ни где он, ни какое состояние. Вообще ничего,
– говорит женщина.
Киевскую акцию посетили несколько сот человек. На ней были и бойцы, прошедшие плен, – военный медик и командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская ("Тайра") и бывшая пресс-офицер бригады "Азов" Валерия Суботина ("Нава"). Мероприятие называлось "Потерянная связь": участники стали в круг, говоря, что стоят щитом за наших военнопленных.
Акция "Потерянная связь", Киев, 10 декабря 2023 / Фото "Громадское"
Присоединились представители бригад, международных организаций, волонтеров и благотворителей. Акцию посетили представители Министерства по делам ветеранов и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Родные держали плакаты с щемящими надписями:
- "Мое сердце в плену";
- "Боритесь за них так, как они боролись за нас";
- "Пока мы празднуем – их пытают";
- "Кричи о них здесь, пока они кричат из-за пыток там";
- "Они тоже ждут чуда";
- "Верните смысл моей жизни";
- "У пленных азовцев гниют раны – у равнодушных гниет душа";
- "Я еще в плену, пока там "Азов";
- "Пока кто-то в плену праздников – они на праздники в плену";
- "Сын, обнимаю сквозь космос, береги себя".
Также на фото с акции часто можно увидеть призывы освободить отца, сына, брата и вообще – защитников "Азовстали".
К чему призывают организаторы акции
Власти вместе с обществом должны опомниться и направить усилия на то, чтобы вернуть волю своим плененным дочерям и сыновьям. Потому что без этого шансы одержать победу в битве за право определять судьбу намного ниже,
– говорит руководительница общественной организации "Женщины из стали" и организатор демонстрации в Киеве Наталья Зарицкая.
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Что сейчас с доступом Украины к пленникам
4 декабря стало известно, что Россия впервые допустила Украину к военнопленным. 119 наших героев показали по видео. Как сообщил Лубинец, этого было непросто добиться. До конца года таких видеовстреч будет еще три. Некоторым пленникам разрешили записать видео к родным и даже позвонить.