Українців закликають максимально розповсюджувати відео жахливого обстрілу Харківської ОДА

У Верховній Раді закликали українців долучитися до так званого інформаційного війська, поширюючи у соцмережах відео жахливого обстрілу Харківської ОДА.

Мовиться про жахливий обстріл центру Харкова, який стався 1 березня.

Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Що відомо про обстріл Харкова 1 березня

Росія 1 березня близько 08:00 завдала місту ракетного удару. У той час на майдані були люди. Наразі госпіталізували 5 людей, усі вони – дорослі. Дані про стать та вік постраждалих – наразі невідомі.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія своїми підступними та кривавими діями порушує закони воєнного часу. Він також запевнив, що ЄС підтримує Україну.

Водночас Верховна Рада закликає українців максимально розповсюджувати відео обстрілу Харківської ОДА. Це потрібно, аби про жахливі обстріли Росії дізнався весь світ. Разом ми можемо це зробити!

Що робити

Поділіться відео обстрілу у своїх соцмережах (фейсбук, інстаграм, твітер); Додайте текст:

Where is your help, #Europe & @NATO ?

Close the sky over #Ukraine !

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia

Жахливий обстріл Харківської ОДА: дивіться відео

Раніше ворог також обстріляв з "Градів" один із районів Харкова, де не було жодних військових об'єктів. У центрі, на центральній площі Харкова, був навіть пункт гуманітарної допомоги.

