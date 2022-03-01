Рятувальники та волонтери шукають людей під завалами. Вони уже знайшли 10 загиблих та 20, які зазнали травм.

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Рятувальники продовжують розчищати завали. У будівлі ОДА зруйнована сходова клітка та частково коридори по всіх поверхах.

Водночас у ДСНС повідомляють про те, що з-під завалів уже дістали 6 загиблих та 7 поранених.

Наслідки обстріл Харківської ОДА: Фото Pravda Gerashchenko

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