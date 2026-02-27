Спроба вбивства, наркотики та злочинність: у США заарештували українця Миколу Житніченка

Служба внутрішньої безпеки Баффало 6 лютого заарештувала Миколу Житніченка. Його розшкували за спробу вбивства начальника поліцейського підрозділу та зберігання наркотиків.

41-річного Житніченка прийняли до США 21 березня 2023 року з гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена. Про це повідомили в ICE.

Що відомо про затриманого українця?

У жовтні 2023 року українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство поліцейського, наркозлочини, рекет і участь в організованій злочинності.

Завдяки співпраці з українськими та міжнародними партнерами, ICE притягнула до відповідальності небезпечного втікача, обвинуваченого у замаху на вбивство, наркозлочини та організовану злочинність,

– зазначила агентка Ерін Кіган

В ICE наголосили, що ті, хто намагається зловживати програмами умовно-дострокового звільнення, щоб уникнути правосуддя, будуть притягнуті до відповідальності.

Після арешту Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора у Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи.

