Спроба вбивства, наркотики та злочинність: у США заарештували українця Миколу Житніченка
- Миколу Житніченка заарештували в США за спробу вбивства поліцейського та зберігання наркотиків.
- Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора у Буффало і він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи.
Служба внутрішньої безпеки Баффало 6 лютого заарештувала Миколу Житніченка. Його розшкували за спробу вбивства начальника поліцейського підрозділу та зберігання наркотиків.
41-річного Житніченка прийняли до США 21 березня 2023 року з гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена. Про це повідомили в ICE.
Дивіться також "Хапають усіх без розбору": історії українців у США, які бояться виходити на вулиці через рейди агентів ICE
Що відомо про затриманого українця?
У жовтні 2023 року українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство поліцейського, наркозлочини, рекет і участь в організованій злочинності.
Завдяки співпраці з українськими та міжнародними партнерами, ICE притягнула до відповідальності небезпечного втікача, обвинуваченого у замаху на вбивство, наркозлочини та організовану злочинність,
– зазначила агентка Ерін Кіган
В ICE наголосили, що ті, хто намагається зловживати програмами умовно-дострокового звільнення, щоб уникнути правосуддя, будуть притягнуті до відповідальності.
Після арешту Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора у Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи.
Останні новини про затримання українців за кордоном
У польському аеропорту Варшава Окенце затримали 23-річного українця з пристроєм для заглушення радіосигналів. Прокуратура розглядає можливість висунення звинувачень у загрозі безпеці авіаруху.
У Польщі затримано українців, підозрюваних у викраденні мігрантів для викупу. Група також діяла у Литві, та вимагала викуп у криптовалюті.