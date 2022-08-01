В Україну прибули ще 4 додаткових HIMARS

США передали Україні додаткові установки реактивних систем залпового вогню. Мовиться про 4 HIMARS, які раніше відмінно показали себе на фронті.

Радісну новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував очільнику США Джо Байдену та главі американського міноборони Ллойду Остіну.

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Також Резніков подякував американцям за зміцнення української армії.

Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій,

– зазначив міністр оборони України.

Як HIMARS фактично змінили хід війни

Приблизно тиждень тому у NASA повідомили про значне зменшення артобстрілів з боку росії. Тим часом у російському інфопросторі тривога продовжує наростати. Адже темпи російських операцій сповільнюються через успішні удари HIMARS по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах.

російські війська змушені застосовувати різні тактики, щоб зменшити використання українськими військовими HIMARS. Сюди входять й заходи маскування та постійну зміну розташування груп техніки. Загалом же поява HIMARS вважається переломним моментом у війні.

росіяни знають, що їм кінець

Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що російська артилерія тривалий час мала тотальну перевагу. Подекуди кількість озброєння росії була в 10 разів більшою. Експерти це пояснювали тим, що в окупантів вибудувався ланцюжок логістики на окупованій території сходу України.

Правила гри почали змінюватися, коли нашим захисники пройшли навчання закордоном і отримали перші системи HIMARS. Адже почали "раптово" вибухати командні пункти російської армії, а також їхні великі склади боєприпасів на окупованих територіях. Також окупанти розуміють, якщо ми отримаємо ракети великої дальності – програш росії у війні є неминучим.

Скільки HIMARS та MLRS нададуть Україні

Наразі HIMARS надаються Україні лише з боєприпасами, які б'ють на відстань до 80 кілометрів. Щодо ракет до цих систем, які можуть бити на 300 кілометрів – США поки відмовляються їх надавати.

Як розповів голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, наші захисники зараз отримують багато РСЗВ. Натомість про припинення надання допомоги ЗСУ взагалі не мовиться. Навіть навпаки – ведуться перемовини про конкретні речі, які готуються надіслати.

Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати й надати. Втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії й ракет для цих систем,

– сказав голова Комітету збройних сил.

Він додав, що мовиться як про американські системи HIMARS, так і MLRS. Другий тип установок мають надати Велика Британія та інші країни.

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