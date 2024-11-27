УМП МП програла суд за монументальний собор Чернігова

Верховний Суд України підтвердив, що УПЦ МП втратила право користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові. Цей собор – одна з найстаріших збережених монументальних кам’яних будов України.

Суди тривали понад півтора року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Як УПЦ МП програла суд за знаковий собор Чернігова

За інформацією відомства, 26 листопада Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відхилив позов Чернігівської єпархії УПЦ МП, яка вимагала визнати за собою право на використання пам’ятки XI століття – Спасо-Преображенського собору.

Провадження у справі тривало понад півтора року, справу розглядали суди різних інстанцій. Однак фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України,

– заявили у відомстві.

Зверніть увагу! Спасо-Преображенський собор у Чернігові, відомий також як Спаський, є унікальною пам’яткою давньоруської архітектури та головною спорудою Чернігівського князівства. Його зведення розпочалося у першій половині XI століття за ініціативи князя Мстислава, а завершив будівництво син Ярослава Мудрого, князь Святослав.