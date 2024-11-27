УМП МП проиграла суд за монументальный собор Чернигова

Верховный Суд Украины подтвердил, что УПЦ МП потеряла право пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове. Этот собор одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины.

Суды продолжались более полутора лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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Как УПЦ МП проиграла суд за знаковый собор Чернигова

По информации ведомства, 26 ноября Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск Черниговской епархии УПЦ МП, которая требовала признать за собой право на использование памятника XI века – Спасо-Преображенского собора.

Производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды разных инстанций. Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины,

– заявили в ведомстве.

Обратите внимание! Спасо-Преображенский собор в Чернигове, известный также как Спасский, является уникальным памятником древнерусской архитектуры и главным сооружением Черниговского княжества. Его возведение началось в первой половине XI века по инициативе князя Мстислава, а завершил строительство сын Ярослава Мудрого, князь Святослав.