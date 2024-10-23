Такую информацию опубликовал журналист Виталий Глагола, передает 24 Канал. По его данным, дом расположен в элитном районе и стоит вне 250 тысяч долларов.

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Журналист сообщил, что руководитель Хустской Епархии, гражданин России – владыка Марк, активно занимается строительством собственного дома в России.



По данным журналиста из правоохранительных органов и слитых баз данных России, дом расположен в городе Сергиев Посад Московской области по адресу ул. Пугачева, дом 13а. Глагола уточнил, что частный дом архиерея расположен в элитном районе.

Его площадь составляет 1355 метров квадратных, а его цена в среднем составляет 20 миллионов российских рублей. В эквиваленте это 250 000 долларов.

Дом митрополита под Москвой / ТГ-канал Виталия Глаголы

Журналист также добавил фото миграционной карточки, которую заполнял митрополит Марк при получении паспорта гражданина России. В графе о месте проживания указан именно дом в Сергиевом Посаде.



Миграционная карточка митрополита / ТГ-канал Виталия Глаголы



По словам Глаголы, митрополит Марк за время своей духовной деятельности возглавлял различные высокие должности в структуре РПЦ. В частности, 25 июня 1978 года тогдашний патриарх РПЦ Пимен назначил митрополита Марка благочинным Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад в Московской области.