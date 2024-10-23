Таку інформацію опублікував журналіст Віталій Глагола, передає 24 Канал. За його даними, будинок розташований в елітному районі та коштує поза 250 тисяч доларів.

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Журналіст повідомив, що керівник Хустської Єпархії, громадянин Росії – владика Марк, активно займається будівництвом власного будинку в Росії.



За даними журналіста з правоохоронних органів та злитих баз даних Росії, будинок розташований у місті Сергієв Посад Московської області за адресою вул. Пугачова, будинок 13а. Глагола уточнив, що приватний будинок архієрея розташований в елітному районі.

Його площа складає 1355 метрів квадратних, а його ціна в середньому складає 20 мільйонів російських рублів. В еквіваленті це 250 000 доларів.

Будинок митрополита під Москвою / ТГ-канал Віталія Глаголи

Журналіст також додав фото міграційної картки, яку заповняв митрополит Марк під час отримання паспорта громадянина Росії. У графі про місцепроживання вказаний саме будинок у Сергієвому Посаді.



Міграційна картка митрополита / ТГ-канал Віталія Глаголи



За словами Глаголи, митрополит Марк за час своєї духовної діяльності очолював різні високі посади в структурі РПЦ. Зокрема, 25 червня 1978 року тодішній патріарх РПЦ Пимена призначив митрополита Марка благочинним Троїце-Сергієвої Лаври у місті Сергієв Посад у Московській області.