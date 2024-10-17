Этот собор является крупнейшим в Украине. Об этом рассказал военный капеллан Владимир Педько.

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Что известно о переходе Михайловского собора в Черкассах в ПЦУ

Сначала, утром 17 октября, стало известно, что около сотни неизвестных зашли в Михайловский кафедральный собор, а затем в епархиальное управление на территории церкви.

Поздравляю Черкасскую область и всю Украину с тем, что крупнейший православный храм Украины, который долгое время был под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви! Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным,

– позже сообщил военный капеллан Владимир Педько.

Правда, прихожане УПЦ МП не захотели мириться с таким решением, а потому прибыли в собор толпой и совершили там погром.