Киевский международный институт социологии (КМИС) также проанализировал, что больше всего поддерживают единую православную церковь на Западе и дальше на Восток поддержка снижается.

Смотрите также В ПЦУ отреагировали на нападение на митрополита Климента в Киеве

Что известно о результатах исследования КМИС

Большинство украинцев – 61% – поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают – 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен,

– выяснили исследователи.



Как в Украине поддерживают идею единой Православной Церкви

Также проанализировали поддержку единой Православной Церкви с Запада и Востока и установили, что:

на Западе – 71% поддерживают единую Православную Церковь;

далее показатель снижается 45% на Востоке (на Востоке не поддерживают – 20%, другим преимущественно безразлично).



Большинство людей на Западе поддерживают единую Православную Церковь

Справка. Такие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20 сентября – 2 октября 2024 года.

Среди возможных вариантов объединения наибольшей поддержкой пользуется подход, когда иерархи и простые священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью. Всего 71% респондентов определились со своим мнением по этому вопросу, среди них большинство – 78% – поддержали в целом такой подход (в пересчете ко всему населению это 55%),

– обнаружили исследователи.

Также 47% среди всех респондентов и 66% среди тех, кто определился с мнением по этому вопросу, считают, что к ПЦУ могут присоединиться только иерархи и простые священники УПЦ МП, которые не запятнали себя связями с Россией.

"Вариант, когда просто все иерархи и священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью, поддержали лишь 8% среди всех респондентов и 11% среди тех, кто определился", – говорится в исследовании.

На вопрос, кто из иерархов лучше соответствует должности главы единой Православной Церкви, однозначное лидерство сохраняет Епифаний – 76% среди тех, кто определился со своим мнением, хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви (50% среди всех респондентов),

– выяснили в КМИС.

Кстати, во всех регионах большинство считают себя православными и во всех регионах больше всего (50% на Западе, 63% в Центре, 55% на Юге и 50% на Востоке) причисляют себя к Православной Церкви Украины.



Большинство украинцев считают себя православными / инфографика КМИС

Кстати, Верховная Рада одобрила проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций, который позволяет при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией. 80% украинцев поддерживают принятие закона.