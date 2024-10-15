Киевский международный институт социологии (КМИС) также проанализировал, что больше всего поддерживают единую православную церковь на Западе и дальше на Восток поддержка снижается.

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Что известно о результатах исследования КМИС

Большинство украинцев – 61% – поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают – 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен,
– выяснили исследователи.

Как поддерживают единую Православную Церковь
Как в Украине поддерживают идею единой Православной Церкви

Также проанализировали поддержку единой Православной Церкви с Запада и Востока и установили, что:

  • на Западе – 71% поддерживают единую Православную Церковь;
  • далее показатель снижается 45% на Востоке (на Востоке не поддерживают – 20%, другим преимущественно безразлично).

За единую Православную Церковь большинство людей на Западе
Большинство людей на Западе поддерживают единую Православную Церковь

Справка. Такие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20 сентября – 2 октября 2024 года.

Среди возможных вариантов объединения наибольшей поддержкой пользуется подход, когда иерархи и простые священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью. Всего 71% респондентов определились со своим мнением по этому вопросу, среди них большинство – 78% – поддержали в целом такой подход (в пересчете ко всему населению это 55%),
– обнаружили исследователи.

Также 47% среди всех респондентов и 66% среди тех, кто определился с мнением по этому вопросу, считают, что к ПЦУ могут присоединиться только иерархи и простые священники УПЦ МП, которые не запятнали себя связями с Россией.

"Вариант, когда просто все иерархи и священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью, поддержали лишь 8% среди всех респондентов и 11% среди тех, кто определился", – говорится в исследовании.

На вопрос, кто из иерархов лучше соответствует должности главы единой Православной Церкви, однозначное лидерство сохраняет Епифаний – 76% среди тех, кто определился со своим мнением, хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви (50% среди всех респондентов),
– выяснили в КМИС.

Кстати, во всех регионах большинство считают себя православными и во всех регионах больше всего (50% на Западе, 63% в Центре, 55% на Юге и 50% на Востоке) причисляют себя к Православной Церкви Украины.

Кто выступает за единую Православную Церковь
Большинство украинцев считают себя православными / инфографика КМИС

Кстати, Верховная Рада одобрила проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций, который позволяет при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией. 80% украинцев поддерживают принятие закона.