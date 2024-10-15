Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) також проаналізував, що найбільше підтримують єдину православну церкву на Заході й далі на Схід підтримка знижується.

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Що відомо про результати дослідження КМІС

Більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим,
– з'ясували дослідники.

Як підтримують єдину Православну Церкву
Як в Україні підтримують ідею єдиної Православної Церкви

Також проаналізували підтримку єдиної Православної Церкви з Заходу та Схід та встановили, що:

  • на Заході – 71% підтримують єдину Православну Церкву;
  • далі показник знижується 45% на Сході (на Сході не підтримують – 20%, іншим переважно байдуже).

За єдину Православну Церкву більшість людей на Заході
Більшість людей на Заході підтримують єдину Православну Церкву

Довідка. Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20 вересня – 2 жовтня 2024 року.

Серед можливих варіантів об'єднання найбільшою підтримкою користується підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною. Всього 71% респондентів визначилися зі своєю думкою з цього питання, серед них більшість – 78% – підтримали загалом такий підхід (у перерахунку до всього населення це 55%),
– виявили дослідники.

Також 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання, вважають, що до ПЦУ можуть приєднатись тільки ієрархи та прості священники УПЦ МП, які не заплямували себе зв'язками з Росією.

"Варіант, коли просто всі ієрархи та священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ та стають її частиною, підтримали лише 8% серед усіх респондентів та 11% серед тих, хто визначився", – мовиться в дослідженні.

На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 76% серед тих, хто визначився зі своєю думкою, хотіли б бачити його на чолі єдиної Православної Церкви (50% серед усіх респондентів),
– з'ясували в КМІС.

До речі, у всіх регіонах більшість вважають себе православними та у всіх регіонах найбільше (50% на Заході, 63% у Центрі, 55% на Півдні та 50% на Сході) зараховують себе до Православної Церкви України.

Хто виступає за єдину Православну Церкву
Більшість українців вважають себе православними / інфографіка КМІС

До речі, Верховна Рада схвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов'язані із Росією. 80% українців підтримують схвалення закону.