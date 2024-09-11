Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 сентября, когда Климент возвращался в Михайловский монастырь. Нападавшие остановили его, обратившись "Владыка, благословите", и начали избивать.

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Реакция украинской церкви на избиение

После исследования обстоятельств, в результате которых митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил телесные повреждения, о чем сообщали украинские медиа, информируем, что из имеющихся свидетельств и доказательств нет оснований утверждать о религиозных или политических мотивах инцидента,

– отмечает ПЦУ.

Священнослужители добавили, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью сейчас нет.

Отметим, что сам Климент после нападения отмечал, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения. Поэтому священнослужитель убежден, что нападение было спланировано.