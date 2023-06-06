УПЦ МП має два дні, щоб добровільно покинути Києво-Печерську лавру, – Мінкульт

Комісія МКІП завершила аудит у Києво-Печерській лаврі. За підсумками її роботи у державну власність повертається 79 об’єктів на території Лаври.

5 червня комісія з міністерства завершила роботу та підписала з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" акт приймання-передачі державного майна.

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УПЦ МП проводила самовільне будівництво на території Заповідника

Українська православна церква московського патріархату має два дні, щоб покинути територію Заповідника та повернути державне майно.

"У випадку відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі", – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він повідомив, що проінспектовані об’єкти у різному стані: представники московського патріархату проводили самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.

Що відомо про виселення УПЦ МП з Лаври