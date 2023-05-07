Активісти скандували "Онуфрія на обмін!", "Онуфрія на нари". Відповідне відео вже поширили у мережі.

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"Онуфрія на обмін!"

На оприлюднених кадрах видно як Орест Березовський разом зі своєю свитою виходить з території монастиря. Помітивши їх, люди одразу ж починають скандувати.

Цікаво, що "захищають" митрополита УПЦ МП чоловіки спортивної статури. Усе фіксують на телефон.

Онуфрія проводять до машини, садять всередину та мерщій їдуть геть. Зауважимо, що на місці також присутні поліцейські.

Онуфрія на нари! Онуфрія на обмін,

– знову й знову вигукують люди.

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Як Онуфрія з Лаври проводжали: дивіться відео

Зверніть увагу! У Лаврі продовжує роботу комісія Мінкульту. Нещодавно Олександр Ткаченко розповів: "За квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП". До речі, у 44-му корпусі виявили манекени з надприродно великими животами. Про це розповіла голова Комісії з питання передачі майна Лаври Мар'яна Томин.