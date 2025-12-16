У Defense Express пояснили, чому ураження російської субмарини "Варшавянка" означає її знищення

Дрони СБУ у порту Новоросійська уразили дуже важливу ціль – російський підводний човен типу "Варшавянка", який є носієм "Калібрів". Це дуже болючий удар для росіян у Чорному морі.

Головний редактор Defense Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом зазначив, що Україна провела безпрецедентну операцію. Він нагадав, що раніше українські сили завдавали удару по підводному човну цього типу у Севастополі.

Важливо Ураження російської субмарини "Варшавянка" може знизити ракетні удари по Одещині, – ISW

Чи можливо відремонтувати уражений підводний човен?

Катков наголосив, що така операція була проведена вперше в історії, і Україна пише історію бойових дій на морі.

Підводний дрон вперше в історії атакував підводний човен – на додачу ще безпосередньо у бухті та й ще успішно. Тому рівень реалізації операції заслуговує максимальної оцінки,

– підкреслив він.

У СБУ заявили, що підводний човен критично уражений – мова не йде про те, що його потопили. Проте, за словами головного редактора Defense Express, є великий бонус – будь-яке важке, навіть не критичне ураження, для цього підводного човна фактично дорівнює його знищенню.

Єдине місце у Чорному морі, де росіяни можуть ремонтувати "Варшавянки", – це Севастополь. Але саме там у сухому доці було уражено (у серпні 2024 року – 24 Канал) підводний човен "Ростов-на-Дону" також типу "Варшавянка".

Пізніше після ремонту його перевели на судноремонтний завод і там остаточно добили. А загалом на початок війни у росіян в Чорному морі було чотири таких підводних човнів. Але зусиллями України, за його словами, їхня кількість скоротилась удвічі.

Ба більше, в окупованому Севастополі ремонтні потужності Росії доволі обмежені. Підводні човни, які навіть були у складі російського Чорноморського флоту, для проходження серйозних планових ремонтів направлялись до Кронштадту у Балтійське море. А зараз Босфор закритий в обидва боки і вони вийти нікуди не можуть,

– відзначив він.

Тому у будь-якому випадку пошкодження підводного човна "Варшавянка" у Новоросійську, як зауважив головний редактор Defense Express, фактично означає виведення його як бойової одиниці з ладу до завершення війни. Тим більше вибух був настільки потужний, що у місці атаки було зруйновано пірс.

Як українські сили могли здійснити цю складну операцію?

Для 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України, які спільно провели цю операцію, підготовка до неї та її реалізація були дуже складними.

"Ураження відбулось у закритій бухті, яка захищена боновими загородженнями. Вона традиційно має захищатися і сітками. Можна обережно припустити, що українській дрон міг проникнути у бухту, коли були відкриті сітки або у якійсь інший спосіб", – відзначив Олег Катков.

До слова. Військовий експерт Роман Світан наголосив, що під час атаки на російський підводний човен "Варшавянка", удар відбувся у кормову частину. Тому, за його словами, "як мінімум, уражені і гвинт, і кермо". Також, імовірно, пошкоджений дизельний генератор або акумуляторна батарея.

Він додав, що напевно відбувся злам камери, і це дозволило зрозуміти, коли буде шанс зайти дрону у бухту. Тому це, дійсно, неординарна, складна операція, під час якої було вирішено цілий комплекс завдань.

Що відомо про операцію з ураження "Варшавянки"?