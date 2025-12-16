В Defense Express объяснили, почему поражение российской субмарины "Варшавянка" означает ее уничтожение
Дроны СБУ в порту Новороссийска поразили очень важную цель – российскую подводную лодку типа "Варшавянка", которая является носителем "Калибров". Это очень болезненный удар для россиян в Черном море.
Главный редактор Defense Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом отметил, что Украина провела беспрецедентную операцию. Он напомнил, что ранее украинские силы наносили удар по подводной лодке этого типа в Севастополе.
Возможно ли отремонтировать пораженную подводную лодку?
Катков отметил, что такая операция была проведена впервые в истории, и Украина пишет историю боевых действий на море.
Подводный дрон впервые в истории атаковал подводную лодку – в придачу еще непосредственно в бухте и еще успешно. Поэтому уровень реализации операции заслуживает максимальной оценки,
– подчеркнул он.
В СБУ заявили, что подводная лодка критически поражена – речь не идет о том, что ее потопили. Однако, по словам главного редактора Defense Express, есть большой бонус – любое тяжелое, даже не критическое поражение, для этой подводной лодки фактически равно ее уничтожению.
Единственное место в Черном море, где россияне могут ремонтировать "Варшавянки", – это Севастополь. Но именно там в сухом доке была поражена (в августе 2024 года – 24 Канал) подводная лодка "Ростов-на-Дону" также типа "Варшавянка".
Позже после ремонта ее перевели на судоремонтный завод и там окончательно добили. А всего на начало войны у россиян в Черном море было четыре таких подводных лодок. Но усилиями Украины, по его словам, их количество сократилось вдвое.
Более того, в оккупированном Севастополе ремонтные мощности России довольно ограничены. Подводные лодки, которые даже были в составе российского Черноморского флота, для прохождения серьезных плановых ремонтов направлялись в Кронштадт в Балтийское море. А сейчас Босфор закрыт в обе стороны и они выйти никуда не могут,
– отметил он.
Поэтому в любом случае повреждения подводной лодки "Варшавянка" в Новороссийске, как заметил главный редактор Defense Express, фактически означает вывод ее как боевой единицы из строя до завершения войны. Тем более взрыв был настолько мощный, что в месте атаки был разрушен пирс.
Как украинские силы могли осуществить эту сложную операцию?
Для 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины, которые совместно провели эту операцию, подготовка к ней и ее реализация были очень сложными.
"Поражение состоялось в закрытой бухте, которая защищена боновыми заграждениями. Она традиционно должна защищаться и сетками. Можно осторожно предположить, что украинский дрон мог проникнуть в бухту, когда были открыты сетки или каким-то другим способом", – отметил Олег Катков.
К слову. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время атаки на российскую подводную лодку "Варшавянка", удар произошел в кормовую часть. Поэтому, по его словам, "как минимум, поражены и винт, и руль". Также, вероятно, поврежден дизельный генератор или аккумуляторная батарея.
Он добавил, что наверняка произошел излом камеры, и это позволило понять, когда будет шанс зайти дрону в бухту. Поэтому это, действительно, неординарная, сложная операция, во время которой был решен целый комплекс задач.
Что известно об операцию по поражению "Варшавянки"?
- Служба безопасности Украины, использовав подводные дроны Sub Sea Baby поразила подводную лодку "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo), стоявшую в порту Новороссийска. Из-за атаки судно получило критические повреждения и выведено из строя.
- Подводная лодка типа "Варшавянка" является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает территорию Украины.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук раскрыл детали операции по поражению лодки класса 636.3 "Варшавянка", отметив, что база в Новороссийске защищена. Также сейчас Россия не держит в Черном море корабли и лодки из-за угрозы для них.
- Поэтому это, по его словам, многослойная операция, которая включала разработку средства поражения, планированием, секретность.