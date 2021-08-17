Урок для України: наслідки змін в Афганістані відчують за межами регіону

Світлина, де кабульські дівчата в перший день після приходу до влади в Афганістані "Талібану" йдуть до школи, облетіла найбільші світові ЗМІ. Фото дає надію, що ця версія руху "Талібану" не така радикальна, як у 1990 роки, коли таліби правили Афганістаном.

В самому русі зазначили, що не закриватимуть школи для дівчат й жінки зможуть продовжити працювати. Але з дому вони можуть виходити лише в бурках. Таліби запевнили ніби прийшли до влади, аби навести лад в країні, яку роз'їдала корупція.

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"Народ Афганістану потребує інклюзивної влади. Це воля народу. Вони хочуть цю владу і ви могли побачити, коли ми входили у провінційне місто, люди вишикувалися вздовж доріг і вітали наші сили. Тож це народне повстання", – сказав речник руху "Талібан" Сухайль Шахін.

Афганці можуть бути змушені самі вирішувати долю своєї країни

Та ситуація у великих містах і Кабулі вказує на протилежне – жителі столиці живуть у страху. Вони не знають, що на них очікує з новою владою. Частина громадян намагається вилетіти з країни останніми рейсами, але наразі працює лише міжнародний аеропорт Кабула, який взяли під охорону американські морпіхи.

Там більше не літають цивільні літаки, лише військові. До аеропорту евакуювали свої дипмісії американці, французи й німці. Туди ж приїхали й місцеві співробітники посольств з родинами. Вони сподіваються на допомогу у виїзді з Афганістану, але коли це станеться, людини не знають. Частині пасажирів увірвався терпець і вони пішли на штурм літака.

У Вашингтоні ж намагаються заспокоювати – ситуація в Афганістані не критична. 20-річна місія США в цій азійській країні була успішною. Білий Дім досяг своїх цілей: осередки терористів в Афганістані знешкоджені.

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Далі афганці повинні самостійно вирішувати долю своєї країни. На закиди республіканців, які звинуватили президента-демократа в провалі у Афганістані, в адміністрації Байдена пояснили: саме республіканець Трамп ухвалив рішення про виведення американських військ і підписав відповідні домовленості з талібами.

Президенту довелося ухвалювати складне рішення. А саме, що робити з військовиками, які там перебували. Їх нам залишили у спадок попередники. І при цьому попередня адміністрація встановила крайній термін для виведення військ - 1 травня,

– сказав глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

Намагаються вивести з Афганістану своїх громадян і британці. В Кабулі перебуває кілька сотень британських солдатів, які організовують перевезення підданих королеви до Великої Британії. В Лондоні не очікували на таке швидке просування талібів, наразі закликають не поспішати з висновками і поки не визнавати талібів законною владою в Афганістані. Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що необхідно скликати Радбез ООН і НАТО, аби ухвалити спільне рішення щодо ситуації в цій азійській країні.

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"Очевидно, що незабаром в Кабулі з'явиться новий уряд або новий політичний лад, як це можна назвати. Я гадаю, що важливо, аби колективний Захід працював разом над тим, аби виробити підхід до нової влади і не важливо це будуть таліби чи хтось інший. Ніхто не бажає, аби Афганістан знову перетворився на розплідник тероризму", – зазначив Джонсон.

Які країни, ймовірно, співпрацюватимуть з "Талібаном"

Поки колективний Захід демонструє розгубленість, Росія намагається налагодити контакти з талібами попри те, що у Москві цей рух визнаний терористичним. Навесні Лавров особисто приймав у Кремлі представників "Талібану" у спробі врегулювати афганський конфлікт. Після захоплення талібами влади в Афганістані Москва вирішила не вивозити своїх дипломатів з країни.

Так само поки залишаються працювати в Афганістані китайські дипломати. Пекін, як і Москва, загравав з талібами. Представників "Талібан" у липні приймали в китайському МЗС. Наразі Пекін заявляє про готовність співпрацювати з талібами. Росіяни ж зайняли вичікувальну позицію. В Кремлі зазначили, що поки не визнаватимуть владу талібів, а подивляться на їхні конкретні кроки.

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Москві є що втрачати, адже дестабілізація Афганістану призведе до дестабілізації в Узбекистані і Таджикистані, що позначиться на Росії. Їм доведеться мати справу з величезним потоком біженців з Центральної Азії.

Вони бояться, що ці впливи, цей драйв, який демонструють таліби, перекинеться на Центральну Азію,

– сказав директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

На думку експертів, вихід американців з Афганістану призведе до тектонічних геополітичних змін в Центральній Азії і наслідки цих процесів відчують далеко за межами регіону.

"Американці скидають баласт. Як це звучить не цинічно, але вони практично залишають Близький Схід. Я думаю, що за Афганістаном буде Ірак і Сирія, тобто американці зосереджуються на протистоянні двом ключовим супротивникам – Китаю і Росії", – зазначив Семиволос.

Ситуація в Афганістані може бути уроком для України

Американці понад 20 років інвестували в розвиток громадянського суспільства і військових сил в Афганістані. Але жадібні до грошей керівники всіх рівнів розкрадали американські гроші, прості ж люди продовжували жити у злиднях. Тож зрозумівши безперспективність своїх зусиль американці просто вирішили залишити Афганістан.

Для України головний урок та висновок в тому, що не треба думати, що хтось за нас буде розв'язувати наші проблеми, збудує нашу армію, за нас її навчить, і якщо американці будуть розташовувати у нас свої бази, то це розв'яже питання захисту нашої України,

– пояснив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Яким шляхом піде Афганістан під керуванням талібів наразі не береться прогнозувати жоден експерт. В "Талібані" заявили, що будуватимуть в країні Ісламський Емірат, який 20 років тому зруйнували американці почавши антитерористичну місію в цій державі.