Про це розповіла українка, якій вдалося втекти з небезпечної столиці. Жінка вирішила залишитись анонімною, адже вона не розповідала родичам про те, що летить в Афганістан.
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Українка працювала в одній з афганських авіакомпаній.
Якщо людей не брали – ті блокували лайнер
Жінка зазначила, що в аеропорту був великий хаос і штовханина.
Люди давили один одного і кожен хотів якнайшвидше потрапити у літак,
– сказала вона.
Люди займали місце у будь-якому літаку, а якщо їх не брали – вони блокували цей лайнер.
Також жінка зауважила, що усі літаки стоять в аеропорту, а люди просто їх руйнують. "Той літак, на якому ми відлітали, стояв на дальній стоянці. Люди просто туди не добігли, завдяки цьому ми змогли вилетіти", – запевнила українка.
В Кабулі залишились її колеги, за яких вона хвилюється.
Розповідь українки, яка вилетіла з Афганістану: відео
Що відбувається в Афганістані
- Столицю 15 серпня захопили таліби. Президент Афганістану зрікся влади та втік. Водночас таліби оголосили, що контролюють всю країну.
- Бойовики перебувають і на пропускних пунктах та не дозволяють виїхати з країни. Єдиний порятунок – аеропорт.
- Тисячі людей намагаються залізти у літаки, аби виїхати з небезпечного регіону. Вони навіть прив'язують себе до шасі. Через це вже загинули щонайменше 2 людей – вони просто впали з шаленої висоти.