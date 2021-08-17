Про це розповіла українка, якій вдалося втекти з небезпечної столиці. Жінка вирішила залишитись анонімною, адже вона не розповідала родичам про те, що летить в Афганістан.

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Українка працювала в одній з афганських авіакомпаній.

Якщо людей не брали – ті блокували лайнер

Жінка зазначила, що в аеропорту був великий хаос і штовханина.

Люди давили один одного і кожен хотів якнайшвидше потрапити у літак,

– сказала вона.

Люди займали місце у будь-якому літаку, а якщо їх не брали – вони блокували цей лайнер.

Також жінка зауважила, що усі літаки стоять в аеропорту, а люди просто їх руйнують. "Той літак, на якому ми відлітали, стояв на дальній стоянці. Люди просто туди не добігли, завдяки цьому ми змогли вилетіти", – запевнила українка.

В Кабулі залишились її колеги, за яких вона хвилюється.

Розповідь українки, яка вилетіла з Афганістану: відео

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