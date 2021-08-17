Ймовірно, загиблий чоловік прив'язався мотузками до корпусу транспортного літака США.

Читайте також Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

У шасі літака знайшли тіло людини

Жителі Афганістану після захоплення влади талібами масово намагаються залишити країну. Виїхати можна лише з аеропорту Кабула, решта об'єктів контролюють бойовики.

Аби втекти, люди вдають до відчайдушних кроків, які призводять до жертв. Зокрема, напередодні у шасі американського військово-транспортного літака C-17 знайшли тіло афганця.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував у мережі відео події. На ньому тіло людини з величезною швидкістю і силою б'є об корпус літака.

Чоловік загинув, прив'язавшись до літака: відео (увага: чутливий контент)

Ситуація в Афганістані: останні новини

До теми Історія "Талібану": коли та як виник радикальний рух